Empresas de tecnologia investem para cativar clientes

Os gastos globais com softwares de gestão empresarial irão aumentar em 11,1% neste ano, segundo levantamento divulgado este mês pela Gartner, empresa especializada em pesquisas na área da tecnologia da informação (TI). A expectativa impacta nas pequenas e médias empresas desenvolvedoras de tecnologia, que apostam em programas computacionais e aplicativos móveis inovadores para fidelizar os clientes.

A captação dos sinais de wi-fi de dispositivos móveis é a base da tecnologia Store Flow, uma plataforma criada pela empresa Decision6 para analisar o comportamento dos consumidores que circulam por determinada loja física.

"A nossa tecnologia é próxima de algo como o Google Analytics, onde é possível observar estatísticas de visitação de um site. A diferença é o fato de gerar dados sobre visitação e visualização de vitrines em espaços físicos, tudo por meio da captação dos sinais de wi-fi dos consumidores", explica Rafael Santos, fundador e diretor técnico da Decision6.

Junto com os sócios João Regonatti e João Couto, Santos trabalha na atualização da tecnologia para gerar cada vez mais dados sobre o comportamento consumidor, informações que são acessadas de forma online pelos empreendedores que optam pela implantação do sistema.

"Com informações precisas sobre o fluxo de pessoas, por exemplo, é possível analisar se é necessário melhorar o treinamento dos funcionários, fazer maior investimento em marketing, entre outras medidas essenciais para a saúde do negócio", diz Santos.

Santos trabalha na atualização da Decision6

A Soft Line Sistemas, empresa baiana com 20 anos de atuação no mercado de tecnologia, faz atualizações do Enterprise Resource Planning (ERP), sistema de gestão desenvolvido para organizar as operações diárias de pequenos e médios negócios.

Para Sandro Lisboa, analista de sistemas da empresa, os pequenos e médios empreendedores baianos começaram a investir em sistemas de gestão pela percepção da nova dinâmica do mundo dos negócios, marcada pela integração de diferentes informações.

"Do ponto de vista dos dados, cabe às empresas de tecnologia a entrega de produtos integrados. Apenas desta forma os empreendedores podem conhecer, administrar e otimizar os seus processos", conta o analista.

Tecnologia mobile

Na sede da Genius Software Company, em Brotas, o diretor-executivo Roberto Coutos coordena uma equipe técnica responsável pelo Genius Mobile, aplicativo de gestão fiscal de negócios disponível para celulares Android e IOS.

"A gestão de aspectos como o fluxo de caixa vai migrar para o mundo mobile. Os negócios ligados com o setor de serviço e alimentação são os que mais procuram por alternativas tecnológicas que deixem a administração financeira mais fácil e prática", conta Coutos.

O diretor afirma que o próximo passo da empresa é integrar o Genius Mobile nas máquinas de cartão, para agilizar a coleta de dados do caixa.

Segundo Wagner Carvalho, analista do Sebrae-BA, as empresas tecnológicas precisam conhecer os hábitos dos empreendedores locais.

"Existem empreendedores que sentem dificuldade de entender pela falta da cultura de inovação. Por isso, vale para as empresas tecnológicas saber apresentar as inovações, assim é possível convencer estes clientes da importância da tecnologia na gestão do negócio", explica.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

