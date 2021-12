Empresas aéreas oferecem descontos na Black Friday

Além do comércio varejista, empresas de linhas aéreas também aderiram a Black Friday, que teve início nesta sexta-feira, 28, em todo o Brasil e diversos países no mundo. Descontos estão sendo oferecidos ao consumidor para viagens com trechos nacionais e internacionais. Confira.

GOL Linhas Aéreas - As ofertas são para trechos de volta, com preços a partir de R$59,90 em voos diretos, e de R$99,90 com conexão. Serão contemplados todos os destinos operados pela GOL no Brasil e no exterior, com exceção de Caribe (Punta Cana, Aruba e Santo Domingo), Venezuela e EUA (Miami e Orlando).



Para obter os descontos promocionais, é necessário adquirir bilhetes de ida e volta e permanecer três noites ou um sábado no destino. O período de voo é de 2 de fevereiro até 29 de abril de 2015, exceto nas datas: 13/02 a 18/02; 02/04 a 06/04; e 17/04 a 22/04.



A promoção seguirá por todo o final de semana, até as 8h de segunda-feira, 1º de dezembro. As compras poderão ser feitas pelo site da companhia, agentes de viagem e lojas Voe GOL. O pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros.

TAM Linhas Aéreas - Também oferece descontos para destinos nacionais e internacionais. O consumidor deve procurar por passagens aéreas de ida e volta com permanência miníma de 3 noites ou 1 sábado no destino escolhido.

Os embarques devem ser feitos entre os dias 1º de março a 30 de maio de 2015. (Exceto voos às sextas-feiras, aos domingos e nos dias 02/04, 03/04, 05/04; 17/04, 18/04, 21/04; 30/04; 01/05 e 03/05/15).

Azul Linhas Aéreas- Está oferecendo um código promocional (Friday20) que dá 20% de desconto em passagens aéreas nacionais, válido para viagens entre os dias 3 de fevereiro a 29 de abril de 2015, exceto para as seguintes datas: 11/02 a 25/02, de 01/04 a 07/04 e de 16/04 a 22/04/2015. Este código não é válida para viagens com origem/destino em Fernando de Noronha.

TAP Portugal - Com promoção somente para esta sexta, a companha aérea portuguesa oferece passagem a partir de cinco vezes sem juros de US$149.80 para Madri, Milão, Frankfurt, Munique, Paris e Londres. E cinco vezes sem juros de US$159.80 para Lisboa, Porto, Hamburgo, Dusseldorf, Berlim, Hanôver, Manchester, Bruxelas, Luxemburgo, Amsterdam, Zurique, Genebra, Nice, Marselha, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Viena, Roma, Veneza, Bolonha, Barcelona, Sevilha, Bilbao, Málaga, La Coruña e Valência.



A oferta inclui saída por qualquer uma das 12 cidades brasileiras onde a TAP atua: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo para a vasta malha aérea europeia da TAP.



A tarifa promocional é válida para viagens realizadas em classe turística, sem adicionais e taxas, para embarque entre 24 de janeiro e 9 de fevereiro de 2015; 15 de fevereiro e 1º de abril de 2015; 06 a 15 de abril de 2015 ou de 20 a 30 de abril de 2015.

