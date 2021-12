Empresas aéreas fazem promoção neste fim de semana

Quem pretende viajar nos próximos meses deve ficar atento, já que as empresas aéreas fazem promoções nesses fim de semana. As passagens com preços diferenciados estão disponíveis até as 8 horas desta segunda-feira, 20.

A Gol oferece bilhetes a partir de R$ 60 por trecho. Este valor vale para viagens entre 22 de outubro e 05 de dezembro. A Azul disponibiliza passagens a partir de R$ 69,90. O passageiro precisa ficar no mínimo três dias no destino e viajar entre 31 de outubro e 30 de novembro, com exceção para o período de 19 a 24 de novembro.

A TAM também aderiu a promoção e oferta bilhetes a partir de R$ 77. Também é necessário ficar três noites no destino ou uma noite de sábado. As viagens é para o período de 21 de outubro a 17 de dezembro.

