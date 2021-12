Empresários querem o horário de verão na Bahia

Pouco mais de um mês antes do início do horário de verão em vários estados brasileiros, o setor empresarial baiano vai voltar a pressionar o governo do estado para que os relógios da Bahia sejam adiantados em uma hora.



O horário de verão 2014-2015 está previsto para começar no dia 19 outubro de 2014 e terminar no dia 22 fevereiro 2015, ambos caindo num domingo.



Em 2002, 2003, 2010, 2012 e 2013 a Bahia ficou fora da alteração. Mas no horário de verão de 2011-2012, a Bahia foi o único estado da região Nordeste que adotou a medida, e, segundo o governo do estado, a maior parte da população reagiu mal.



O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Sílvio Pessoa, enviou ofício com a solicitação ao ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e ao governador da Bahia, Jaques Wagner.



Para ele, a inclusão beneficiaria o turismo, ampliando o faturamento e a geração de empregos no setor.



Pessoa defende que o horário de verão tenha duração de seis meses, assim como no hemisfério norte, como forma de ajudar o país na economia de energia, evitando riscos de racionamento.



O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Bahia, Manoel Garrido, disse que este é um pleito antigo do setor de turismo.



"Nos anos anteriores fizemos o pedido, que foi negado. Mas é claro que vamos tentar este ano por sua importância para o setor. Com relação ao aumento para seis meses, tem que melhor discutido", ponderou.



Novo pedido



Vítor Ventim, presidente do Fórum de Empresários da Bahia, disse que o resultado da próxima reunião da entidade, no dia 9 deste mês, pode ser um ofício assinado pelos representantes das 32 entidades que compõem o fórum favorável à medida.



"Não tenho dúvida de que há unanimidade no fórum sobre este assunto. A maioria de nossos clientes e fornecedores são do Sul e Sudeste do país e a falta de horário de verão, além de não ajudar na economia de energia, dificulta horários de voos e de contatos comerciais", explica.



Consumo



Instituído no Brasil em 1931, o horário de verão tem o objetivo de proporcionar maior aproveitamento da luz natural, para reduzir o consumo de energia entre as 18 e as 20 horas.

