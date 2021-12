Empresários querem destravar investimentos na BA

Destravar os investimentos em infraestrutura e garantir condições de competitividade à Bahia. Esta foi a tônica das discussões nesta quinta-feira, 9, no primeiro dia do Fórum de oportunidades de investimentos da Bahia, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais da Bahia (Lide Bahia) e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Empresários e líderes de associações de classe defenderam celeridade em obras públicas e privadas, que possibilitem a criação de uma agenda positiva em meio do cenário de crise internacional que tem afetado a economia brasileira.

O presidente nacional do Lide, João Dória Jr., defendeu uma parceria entre governo e empresários para enfrentar aquele que é considerado o principal gargalo da economia brasileira: a infraestrutura. "Eu diria que é um desastre. O Brasil tem mais de 20 anos de atraso nesta área. Vai ter que correr", afirmou o empresário.

Ele defendeu mais iniciativa tanto do governo quanto do setor privado para alavancar novos investimentos. "Falta mais mobilização. Acho que o incentivo e a palavra positiva sempre ajuda", afirmou Dória Jr., que classificou a Bahia como um estado com muitas oportunidades de investimento.

O presidente da Fieb, José de Freitas Mascarenhas, destacou as potencialidades da economia baiana e as possibilidades de dinamização da matriz industrial do Estado. "É claro que temos problemas de curto prazo, mas também temos capacidade de superá-los. O mais importante é mostrar para os investidores que a Bahia pode receber bons empreendimentos".

"Espírito animal" - Presidente do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), Marcelo Cerqueira, defendeu empenho para atração de indústrias de terceira geração para a Bahia. "O ideal é fortalecer a indústria de base, incentivando a transformação das matérias-primas em produtos que serão usados pela sociedade".

Presente ao encontro de empresários, o governador Jaques Wagner defendeu mais ousadia do empresariado neste momento de crise.

"Esta é a hora do empresário mostrar que é empresário mesmo. O espírito animal precisa se colocar. É preciso que se corra riscos, mesmo que calculados, porque ninguém gosta de perder dinheiro", disse.

Wagner destacou que, apesar do baixo crescimento registrado pelo País, o Estado não vem registrando suspensão dos investimentos já programados, por meio de protocolos de intenção.

Também presente ao evento, o prefeito ACM Neto, por sua vez, defendeu parcerias entre a prefeitura e a iniciativa privada com o objetivo de garantir mais investimentos e novas obras de infraestrutura para a capital baiana.

