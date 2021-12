Empresários montam força-tarefa para tentar mudar novo IPTU

Reunidos na sede da Associação Baiana de Supermercados (Abase), no Jardim Armação, representantes de mais de 30 entidades empresariais de Salvador uniram-se contra os projetos que vão reajustar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

O coro dos descontentes foi uníssono. E vai demandar um forte trabalho de articulação política e convencimento por parte do prefeito ACM Neto e do secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo Costa.

Eles não foram às ruas, mas não faltaram faixas e cartazes para marcar posição contra os reajustes que foram classificados como "abruptos" e "absurdos" na reunião nesta quinta-feira, 14. Numa sequência de discursos, concordaram com a necessidade de Salvador arrecadar mais. Contudo, criticaram o que chamaram de "falta de razoabilidade" do patamar do aumento do valor venal dos imóveis, diante da realidade econômica da capital baiana.

O centro das críticas foram os reajustes para imóveis não residenciais, que podem chegar a ser até 60 vezes maiores do que a inflação, além da falta de um teto no percentual de aumento do valor venal dos terrenos acima de 2 mil m².

Emendas - Num discurso direto aos 12 vereadores presentes ao evento, entre governistas, oposicionistas e independentes, os empresários pediram mudanças na proposta original por meio de emendas.

A principal delas tem como objetivo preservar os terrenos destinados a novos empreendimentos já em curso. Os empresários defendem que estes terrenos sejam classificados já como imóveis não residenciais, logo após a emissão do alvará de construção por parte da prefeitura. Caso se transforme em emenda, esta proposta tem forte possibilidade de ser acatada pelo Executivo, segundo fontes ligadas ao Palácio Thomé de Souza.

Já a demanda para o estabelecimento de uma "trava" no reajuste do IPTU de grandes terrenos não deve ser acatada, já que há uma decisão política por parte do prefeito de ampliar a carga tributária das grandes áreas ociosas da capital baiana. Dos R$ 400 milhões a mais que a prefeitura pretende arrecadar a mais no próximo ano, pelo menos R$ 280 milhões deverão vir destes terrenos.

Outra proposta é a criação de novas faixas que reduzam o patamar de reajuste do tributo para pequenos imóveis comerciais. Pelo projeto, os empreendimentos com até 300 m² - patamar no qual se encontram pelo menos 90% dos imóveis comerciais de Salvador - terão um aumento de até 50% no IPTU.

