Empresários e sindicalistas avaliam aprovação da PEC

O setor produtivo baiano, e também sindicalistas do estado, acompanharam nesta segunda-feira, 10, apreensivos, o início do processo de votação, no Congresso, da PEC 241. Não era para menos: a proposta de emenda constitucional que prevê limitar por 20 anos os gastos públicos contando, no máximo, com o repasse da inflação, afeta em cheio não apenas as contas dos governos federal, estadual e prefeituras, como também das empresas e, consequentemente, o bolso de cada trabalhador brasileiro.

Na Bahia, as entidades empresariais uniram-se para declarar o apoio à medida, enquanto sindicalistas reclamavam da ameaça de cortes em programas sociais e na renda direta do trabalhador. Para os empresários baianos, de setores como indústria e comércio, que até publicaram na semana passada nota conjunta em apoio à PEC, o resultado da votação da medida representa impacto direto (econômico) e indireto (político) nas expectativas em torno da retomada do crescimento econômico do país.

"Trata-se apenas do primeiro, mas um importantíssimo passo", resumiu o presidente da Federação do Comércio, Carlos Andrade. Quem tem empresa sabe que se o faturamento está comprometido, não resta outra alternativa que não sacrificar a despesa, evitando comprometer ainda mais a economia com alta de impostos", afirmou.

"É uma medida que, por si só não representa a solução definitiva para a crise econômica do país, mas que já pode em curto prazo resultar no declínio das taxas de juros, o que impacta positivamente nas expectativas do setor produtivo", completou o gerente de estudos técnicos da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Kawabe.

Para Kawabe, diante de um quadro de recessão, com dois anos consecutivos de queda do Produto Interno Bruto (PIB), que é o somatório de tudo o que é produzido no país, "não há como não pensar em medidas duras para mudar essa curva descendente e buscar a retomada do crescimento em prol de todos", frisou.

A respeito dos temores dos parlamentares de oposição à Temer, além de representantes dos trabalhadores, de que haja corte de conquistas trabalhistas, Kawabe foi taxativo: "A realidade é que temos hoje uma série de direitos que não se consolidam na prática, por falta de dinheiro no setor produtivo, afetando não só os trabalhadores das empresas privadas, com demissões, como também do setor público, por conta da queda na arrecadação, fazendo, por exemplo, que muitos estados e prefeituras não tenham condições de pagar o décimo terceiro e até parcelam salários dos servidores", ressaltou.

Desemprego

O presidente da seccional baiana da Central Única dos Trabalhadores (CUT-BA), Cedro Silva, disse que a PEC 241 é regressiva e vai na contramão dos diretos conquistados pelos trabalhadores.

"Vai achatar os salários, reduzir empregos e inibir novos concursos", acredita o sindicalista, que prevê prejuízos tantos para servidores públicos como empregados da iniciativa privada.

Para Cedro Silva, o governo erra ao jogar no colo da classe trabalhadora o ônus da dívida pública. "Não é o trabalhador que tem de pagar a conta do ajuste fiscal. Há outras formas de negociar as dívidas dos estados e os gastos públicos", afirma o dirigente da CUT-BA.

