Empresários defendem agenda positiva

A crise econômica que afeta o país, aliada com a instabilidade política, com manifestações populares e disputas entre os poderes Executivo e Legislativo levaram setores empresariais a se manifestarem em busca de uma trégua pelo bem da economia.

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI), através da Federação das Indústrias da Bahia, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), juntamente com o Sindicato da Indústria da Construção da Bahia (Sinduscon-BA), e a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), publicaram, na última semana, notas na imprensa sobre a necessidade de construção de uma agenda positiva entre os empresários e um pedido de consenso e diálogo entre os poderes.

"O momento é de chamar todos à responsabilidade. É preciso que todas as forças políticas adotem ações efetivas para o Brasil voltar a crescer. É preciso que o Congresso e o Executivo convirjam e se mobilizem para viabilizar uma agenda para o fortalecimento da economia", afirma trecho da nota da Fieb e CNI.

O presidente do Sinduscon-BA, Carlos Henrique Passos, afirma que o objetivo dos manifestos dos setores empresariais é chamar atenção das autoridade políticas. "É preciso lembrar que o Brasil precisa ser preservado. Não podemos, através de uma crise política, criar uma crise econômica sem começo e sem fim. O nosso manifesto é para dizer que o Brasil precisa continuar acontecendo e que a economia precisa rodar", afirma Passos.

Segundo o presidente da Ademi-BA, Luciano Muricy, os empresários querem apelar para o bom senso das instituições políticas. "Nesse momento, a gente pede aos atores políticos que essa disputa entre os poderes Executivo e o Legislativo seja no campo da responsabilidade, para que não passe a impressão de que o país está fora de controle. Nós precisamos seguir com nossas vidas, não vamos querer paralisar o país por conta de uma briga política", afirmou Muricy.

De acordo com o Panorama Político do jornal O Globo, uma das próximas associações a pedirem uma trégua é a Ordem dos Advogados do Brasil. Conselheiro da OAB-BA , Oscar Mendonça acredita que os empresários perceberam que a política está "prejudicando a economia".

"O país vive o momento de uma disputa política sem qualquer precedente, como se a campanha eleitoral ainda permanecesse viva, e ainda houvesse uma disputa pela presidência. Sem dúvida alguma, isso mexe com todos os ânimos. O que mais o investidor quer é a segurança", diz Mendonça.

Ajustes

Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL-BA), Antoine Tawil, juntamente com a agenda de ajuste fiscal iniciada pelo governo é necessário criar uma política de investimento no setor produtivo. "Devemos encorajar a qualquer custo o setor produtivo, com a geração de novos investimentos e empregos. Uma agenda não pode atrapalhar a outra", disse.

Segundo Carlos Henrique Passos, o modelo de ajuste fiscal para garantir estabilidade financeira prejudica o setor produtivo nacional. "O sistema político tem que perceber que o setor empresarial não está mais suportando esse modelo", afirmou o presidente do Sindiscon-BA.

