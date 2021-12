Empresários baianos aprovam medidas de estímulo do governo

O pacote anunciado pelo governo federal para o setor da construção civil agradou o mercado baiano. Além da desoneração da folha, a disponibilização de capital de giro para as construtoras que faturam até R$ 50 milhões anuais é comemorada pelos agentes do setor. "Estamos exultantes com o pacote, que, sem dúvida, vai impulsionar a construção civil local", avalia o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), Carlos Vieira Lima.

O presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Nilson Sarti, ressalta que tanto o capital de giro quanto a desoneração da folha são incentivos já concedidos a outros setores da economia e que só chegaram agora à construção. A Ademi-BA ainda estuda os possíveis impactos do pacote.

Sarti acredita que a medida é reflexo da necessidade do País de crescer. "A economia precisa de estímulo para reagir. Onde mais pode-se expandir o crédito?", diz.

Desoneração - A construção civil emprega, na Bahia, 186,2 mil trabalhadores. No último ano, houve uma retração de 2% no número de empregos. O presidente do Sinduscon-BA conta que a desoneração da folha é uma antiga reivindicação do setor. Os gastos com pessoal representam, em média. 40% dos custos de uma obra.

O sócio-diretor da Leão Engenharia, Ivan Leão, afirma que esses custos subiram 55% nos últimos quatro anos. Ele acredita que a desoneração poderia ser maior. "Esse é um setor de alta rotatividade e demitir nos onera demais". Vieira Lima estima que a desoneração da folha e a redução da alíquota RET devem diminuir esse custo em até 7%. O impacto disso, na opinião dele, é a redução no preço dos imóveis.

Ele acredita que a ampliação do valor do imóvel deve beneficiar os compradores da classe C. Sarti e Vieira Lima concordam que, entre todas as medidas, a do capital de giro terá os efeitos mais imediatos, perceptíveis já no início de 2013. O financiamento abrange empresas de médio porte, que representam 30% desse mercado. "Não tenho dúvida que estimulará novos empreendimentos", afirma o presidente do Sinduscon-BA.

adblock ativo