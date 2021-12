Empresário Américo Amorim fala sobre investimento na Bahia

No topo da lista dos homens mais ricos de Portugal, o empresário Américo Amorim é o presidente do grupo de mesmo nome - uma referência internacional na fabricação de cortiças. Na Bahia, o grupo mantém investimentos imobiliários e turísticos na Praia do Forte, no litoral norte, e na Península de Maraú, ao sul. O primeiro, já no lançamento da segunda etapa, envolve investimento de R$ 400 milhões na construção de oito condomínios. Já o segundo, projetado para daqui a dez anos, ainda está em fase de licenciamento, contando com reserva de área de nada menos que 25 milhões de metros quadrados. De acordo com o empresário português, que concedeu, por e-mail, entrevista exclusiva ao A TARDE, o megaprojeto na região pode chegar a R$ 2 bilhões.

O Grupo Américo Amorim é o maior investidor português na Bahia, com foco no setor de hotelaria, com cinco condomínios de lotes e três villages em Praia do Forte, além de um novo projeto planejado para a Península de Maraú. Por que o grupo escolheu a Bahia para investir em turismo?

As relações com a Bahia nasceram da boa impressão mesmo da família Amorim, que sempre se sentiu muito bem no estado, durante os 16 anos que passamos o Réveillon na Praia do Forte. Foi o que nos despertou para investir no estado, continuando a boa relação com a Bahia, também quanto aos negócios do grupo.

Qual o volume de recursos previstos para os investimentos no estado?

Estamos investindo em dois grandes projetos na Bahia: o Condomínio Piscinas Naturais, na Praia do Forte, e o projeto Maraú, este para longo prazo ainda. O primeiro envolve recursos estimados em até R$ 400 milhões e teve a segunda etapa lançada há cerca de dois anos. Já no caso de Maraú vai depender, naturalmente, das condições econômicas do país, já que é um projeto para dez anos, mas o está previsto inicialmente é um investimento da ordem de R$ 2 bilhões.

Atualmente, em que fase está o projeto da Praia do Forte? Qual a previsão de conclusão?

Estamos na primeira etapa do Condomínio Piscinas Naturais, com quatro, dos seis condomínios, já prontos. É um empreendimento voltado para as classes média alta e alta. Estamos agora para iniciar as obras da segunda etapa. A nossa intenção é concluir as obras em 2018.

Qual o conceito turístico previsto para os projetos?

A Península de Maraú é um local aprazível, conhecido pelo cenário paradisíaco, preservado da ação predatória do homem. Em outros locais do Brasil, empreendimentos turísticos nem sempre levaram em conta a preservação ambiental. Historicamente, sempre estivemos ligados aos produtos naturais, inclusive na produção da cortiça, atividade base da fundação do Grupo Amorim, em 1870, que emergiu com a produção de rolhas para vinho. Portanto, estamos historicamente perto da natureza, permanentemente. Os nossos projetos, quer o de Praia do Forte, quer o de Maraú, seguirão essa linha orientadora focada na natureza e preservação do meio ambiente.

O senhor diz que o projeto de Maraú é para o futuro, mais de dez anos. Em que pé está este projeto atualmente?

Estamos no ritmo normal da fase de licenciamento, embora acreditamos que esta poderia ser mais rápida. Mas, leva o tempo normal no mercado brasileiro. Depois de todas as aprovações que estão em curso, mas ainda não completadas, calculamos de dez a doze anos para a implementação do projeto.

O senhor reclama de demora para obtenção das licenças. O grupo tem enfrentado dificuldades nessa área?

Eu diria que bastantes. E diria mais: demasiadas, tanto para as aprovações ambientais, quanto para as aprovações em relação à infraestrutura, de responsabilidade do Estado. A estrada BR-030, primordial e essencial para acesso ao projeto de Maraú, e o aeródromo regional de Maraú até hoje ainda não saíram do papel, por dificuldades no orçamento governamental para proceder à sua reconstrução.

Em entrevista ao jornal brasileiro Valor Econômico, em 2013, o senhor disse que previa investir 2,6 mil milhões de euros no Brasil e 1,2 mil milhões em Angola e Moçambique, entre 2013 e 2016. No Brasil, segundo a mesma reportagem, as apostas de investimento seriam petróleo, turismo e setor financeiro. Desde então, quanto o grupo já investiu no Brasil? E em que setores?

Tudo o que investimos no Brasil, até ao momento, é tudo aquilo que eu disse que iríamos investir, em 2013. Na área do petróleo, através da empresa Galp, com sede no Rio de Janeiro. Na área financeira, através do Banco Luso-Brasileiro, com sede em São Paulo. E na área imobiliária, globalmente, no estado da Bahia. Em Angola, seguimos o ritmo normal. Já em Moçambique, estamos numa expansão e desenvolvimento com a posição de gás para níveis superiores.

A crise econômica gerou alguma alteração no planos de investimentos da holding no Brasil?

Alguma lentidão imposta a alguns projetos de desenvolvimento nosso, pela própria recessão também da economia brasileira, não por casos que nos sejam imputados, mas pelas parcerias que não tiveram o ritmo que era esperado há anos atrás. Se não fosse a crise, que implica em esforços para tentar sair dela e reconstruir um outro horizonte, teríamos certamente feito muito mais investimentos.

Reportagem veiculada pela imprensa de Portugal revela um crescimento nos Estados Unidos de cerca de 30%, desde 2010, no mercado de vinhos engarrafados com rolha de cortiça, em relação aos vedantes alternativos, o que teria levado as vinícolas portuguesas a realizarem campanhas de promoção no mercado americano. Há algum projeto do grupo para fazer investimentos semelhantes na América Latina?

Historicamente, fornecemos para o mercado brasileiro, cuja importação de vinhos ainda é relativamente pequena. Mas, com o crescimento do mercado vinícola no Brasil, com certeza também cresceremos.

Quais as perspectivas para o Brasil nesse setor?

O Brasil só tem a crescer na área vinícola. A rolha de cortiça é o vedante natural de preferência tanto para os consumidores, como para os produtores de vinho, o que nos dá a expectativa de crescimento continuado.

Além do Brasil, o América Amorim possui investimentos em países africanos de língua portuguesa, notadamente Angola e Moçambique, embora tenha vendido ações do Banco BIC, em Angola. Há projetos do grupo para, aos poucos, retirar-se da África ou foi apenas um redimensionamento dos investimentos naquele continente?

sim, houve um redimensionamento nos investimentos. Longe de pensar em se retirar de África, até porque é um continente extremamente promissor, e onde Portugal tem uma presença histórica multisecular em alguns países fortemente expressivos.

A Revista Forbes classifica o senhor em primeiro lugar entre os homens mais ricos de Portugal. Segundo a mesma publicação, trata-se de uma riqueza acumulada de 2,5 mil milhões de euros. A que o senhor atribui o sucesso empresarial que o mantém no topo da lista dos mais ricos do mundo?

Sobre se sou mesmo um dos mais ricos de Portugal, será preciso questionar a Revista Forbes sobre a origem das suas notícias. O que posso dizer é que desde quando iniciei a minha atividade, há 63 anos, continuo fazendo aquilo que gosto. Mas, todo o sucesso empresarial do Grupo Américo Amorim é focado em trabalho, além do respeito às pessoas e a algumas regras básicas que, acreditamos, precisam ser cumpridas religiosamente: Nem um só produto; nem um só cliente; nem um só mercado geográfico; nem uma só divisa; e, depender de todos, sem depender de ninguém.

E sobre essa sua história nos negócios? Em que momento teve início a sua trajetória empreendedora?

Em 1952, tinha então 18 anos, entrei na fábrica da família e durante os primeiros anos de integração no Grupo Amorim, tive a preocupação de estudar o setor e o seu processo produtivo. O meu pai detinha 25% de uma indústria artesanal de produção de rolhas de cortiça para vinho. Com o falecimento dos meus pais, recebi 2,5% dessa posição. Entre 1955 e 1960, a pretexto de vender rolhas de cortiça para os mercados de consumo de vinho, visitei uma grande parte dos países do mundo, como o próprio Brasil, a Argentina e o Chile, assim como todos os países da Europa Central e Oriental bem como os Estados Unidos. Foi esse conhecimento de cinco nos de viagens no exterior que foi a verdadeira universidade da minha vida. Fiquei com uma visão mais alargada do mundo na época, ao visitar esses países, conhecer novos povos, seus sistemas sociais e políticos, além de matérias-primas, processos industriais de transformação, etc. Foi, a partir de 1960, que decidi dar um maior impulso à presença internacional do Grupo Amorim. Em 1962, fiz a primeira empresa, numa escala forte, de produção de produtos aglomerados de cortiça. Foi todo um processo contínuo, de paixão e investimento. Entre 1960 a 1962, sonhei em um Portugal como o país líder de cortiça, com a maior mancha de sobreiros (árvores da cortiça) e detentora das maiores e melhores qualidades de cortiça. Sendo a cortiça um produto que está fixado no sul da Europa e no norte de África, criei a ambição de poder potencialmente vir a ser líder mundial na transformação deste produto. Assim, orientei toda a minha vida nesse sentido, e em 1980, o Grupo Amorim começou a ocupar a liderança em alguns setores da cortiça, posição que se mantém e se consolidou de então para cá. A produção de cortinas é hoje o core business do grupo, que hoje também está presente em muitas outras atividades econômicas, em setores diversos como os de energia, turismo e financeiro, por exemplo.

Que mensagem o senhor deixa para os jovens empreendedores que sonham em ser bem-sucedidos homens de negócios?

Trabalhar, cumprir, sonhar, realizar e manter uma permanente irreverência.

