Empresa quer acabar com canudos plásticos em achocolatados até 2025

A Nestlé, empresa de alimentos e bebidas. que dar fim a todos os canudos plásticos em achocolatados até 2025. Para isso, a empresa firmou parceria com o Projeto Tamar para de retirar os tubinhos das embalagens do produto Nescau Prontinho no Brasil. O anúnciou foi feito na tarde de terça-feira, 5, na Praia do Forte, no município de Mata de São João, localizado no Litoral Norte

Nesta primeira ação, a marca vai trabalhar em conjunto com o Projeto Tamar, que atua principalmente na busca pela preservação das tartarugas-marinhas, para criar novas ações e campanhas de conscientização e preservação ao meio ambiente.

A ideia da empresa é substituir cerca de quatro milhões de unidades só este ano, por canudos de papel biodegradável. "Diariamente, pensamos em novas soluções e formatos para conduzir o impacto que as embalagens plásticas causam ao meio ambiente. Essa é uma preocupação de todos os colaboradores da Nestlé, que tem o objetivo de tornar 100% de suas embalagens recicláveis e reutilizáveis até 2025", disse Fabiana Fairbanks, diretora de bebidas da Nestlé Brasil.

Durante as próximas semanas, os consumidores vão encontrar as embalagens Nescau Prontinho com um novo canudinho que vai ser de papel biodegradável e outro sem o canudo. De acordo com a empresa, o processo será implementado gradualmente devido às limitações operacionais, já que não existem fornecedores suficientes para produzir em escala.

A empresa também lançou o movimento #JogaJunto, que incentiva os consumidores a colocarem os canudos dentro da caixinha do nescau após o consumo do produto, garantindo que os materiais da embalagem não terminem como resíduos, inclusive em mares, oceanos e rios. O objetivo do movimento é garantir que os objetos não sejam descartados de maneira errada.

Inovação

Para conscientizar as pessoas, foi lançada no Brasil uma plataforma que incentiva a participação dos consumidores nessa busca por um mundo consciente. A plataforma de inovação é aberta denominada Henri, homenagem ao fundador da empresa. Nesta plataforma, empreendedores de todo o mundo poderão propor idéias que tragam mais soluções para a questão dos canudos.

*Sob a supervisão da editora Maira Lopes

