Empresa OAS é vendida para fundo de investimento por R$ 4,5 bilhões

Tendo sido uma das maiores empresas do país do setor de engenharia e infraestrutura, a OAS, empresa fundada em Salvador, foi vendida para um fundo de investimentos pelo valor de R$ 4,5 bilhões, números próximo à dívida que a construtora acumulou nos últimos anos.

Conforme informações do Poder 360, as dívidas foram, sobretudo, em razão da derrocada que veio depois que a empresa se enredou na operação Lava Jato. Como os detalhes da negociação ainda não foram divulgados, não se sabe, inclusive, sobre o nome do fundo.

Os donos da OAS são a família Mata Pires, da Bahia, e o executivo Léo Pinheiro (10%), sendo que o último passou um período preso em razão da operação. Além disso, a empresa foi fundada em dezembro de 1976 e atua em diversos países, com sede em São Paulo.

adblock ativo