Empresa do Grupo Odebrecht assina pacto de integridade

A empresa Ocyan, braço de óleo e gás do Grupo Odebrecht, formalizou nesta sexta-feira, 28, a assinatura do Pacto de Integridade da Indústria de Petróleo, documento idealizado por 14 empresas do setor, que contou com o apoio do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e o Instituto Ethos.

A determinação estabelece os princípios éticos que devem ser respeitados na condução de negócios tendo em vista a luta contra a corrupção. O documento reúne 14 diretrizes e de ações que as empresas se comprometem a adotar. A adesão ocorreu durante a Rio Oil & Gas 2018 - feira voltada a discutir a área de combustíveis no País, no Rio de Janeiro,

Esta é a segunda iniciativa de combate à corrupção que a Ocyan adere este ano. Em julho, uma carta de compromisso do Movimento Empresarial pela Integridade e Transparência também foi assinada. “O engajamento nestes movimentos reafirma nosso comprometimento em ações de combate à corrupção”, afirmou Roberto Simões, presidente da Ocyan, por meio de nota da assessoria.

