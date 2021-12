Empresa americana fará aporte de US$ 60 mi em projeto na Bahia

Em Washington, nos Estados Unidos, o governador Rui Costa assinou nesta quarta-feira, 8, um memorando de entendimentos com a Forever Oceans, para instalação de empreendimento de maricultura na Bahia. A empresa norte-americana pretende investir U$$ 60 milhões na criação de peixes na costa de Ilhéus.

A produção está estimada para começar dois anos após o licenciamento ambiental. A previsão é que sejam gerados 100 empregos diretos e 400 empregos indiretos. Inicialmente, será criada a espécie seriola rivoliana, conhecida como olho de boi. A produção inicial está estimada em 24 meses após a instalação do projeto (tempo necessário para que os peixes atinjam o peso de 2,2 quilos), atingindo a capacidade total em cinco anos.

"Assinamos esse memorando com o grupo americano, visando um importante investimento em alto mar, com tecnologia nova e perspectiva de resultados importantes. Além disso, propomos uma integração da empresa com a Bahia Pesca. Fizemos uma apresentação da nossa estrutura e vamos aguardar a resposta", revelou o governador.

De acordo com o superintendente de Atração de Investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Paulo Guimarães, "a assinatura representa um novo estágio do desenvolvimento do estado, com a consolidação de uma cadeia produtiva de produção de peixes em grande escala. Hoje, o estado é um grande importador de peixe. Com projetos como esse, à medida que a cadeia for sendo desenvolvida, podemos pensar que, no futuro, seremos auto-suficientes na produção de peixe, que é uma proteína de grande qualidade para a população".

Guimarães acompanha governador na viagem internacional.

Banco Mundial

Também em Washington, Rui Costa se reuniu com representantes do Banco Mundial, responsável pelo financiamento de diversos projetos na Bahia. O governo baiano tem interesse na parceria com o banco em um novo programa, com foco na atenção hospitalar, incluindo investimentos na área de tecnologia. Além de qualificar os serviços e a gestão de centros estaduais de referência, o programa terá como objetivos a ampliação da conectividade entre os hospitais do estado.

adblock ativo