Empresa aérea faz promoção com tarifas partir de R$ 19,99

Encerra neste domingo, 9, a promoção que a empresa aérea Webjet lançou no feriado prolongado da Independência. Desde às 18 horas de quinta-feira, 6, a companhia oferece passagens entre 12 cidades com valores a partir de R$ 19,99.



Entre as opções o passageiro pode escolher viajar de Recife para Salvador por R$ 19,99. Há também destinos com saída de Brasília ou São Paulo (Guarulhos) para a capital baiana por R$ 79,99.

Quem estiver em Curitiba e quiser ir ao Rio de Janeiro (Galeão) ou de Belo Horizonte (Confins) a Rio de Janeiro (Santos Dumont) também pode comprar passagens com preços a partir de R$ 19,99 o trecho. A empresa também programou condições especiais para os demais destinos que atende, como por exemplo, ir de São Paulo (Guarulhos) a Foz do Iguaçu com tarifas desde R$ 39,99.

Para aproveitar a oferta o cliente deve comprar o bilhete de volta com um preço acima do pago pela passagem de ida, e voar até o dia 30 de setembro.

Mais informações estão disponíveis no site em Webjet (www.webjet.com.br).

