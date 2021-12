Emprego na indústria tem maior queda desde 2001

Refletindo a perda de dinamismo da produção industrial no último trimestre do ano passado, o emprego no setor caiu 1,8% em dezembro na comparação com novembro, a maior queda na evolução mensal desde o início da pesquisa, em 2001. Em relação a dezembro de 2007, o nível de emprego caiu 1,1%, o primeiro recuo após 29 meses consecutivos de expansão. No acumulado de 2008, o nível do emprego cresceu 2,1%.



O valor da folha de pagamento real dos trabalhadores da indústria caiu 0,7% em dezembro ante novembro, na terceira taxa negativa consecutiva apurada nessa base de comparação. Nos confrontos com iguais períodos do ano anterior, os resultados da folha de pagamento real continuaram positivos: 4,1% ante dezembro de 2007 e 6% no acumulado do ano de 2008.



O número de horas pagas aos trabalhadores da indústria, em dezembro, recuou 1,7% ante novembro, na série com ajuste sazonal, segundo o IBGE. Na comparação com dezembro de 2007, houve queda de 1,8%, o maior recuo apurado na pesquisa desde dezembro de 2003. No ano de 2008, o número de horas pagas teve alta acumulada de 1,9%.





A queda de 1,1% na ocupação em dezembro de 2008 ante dezembro de 2007 refletiu reduções em 11 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE, com destaque para São Paulo (-0,8%), Santa Catarina (-3,2%), Paraná (-3,1%) e Região Nordeste (-2,0%).



Em termos setoriais, no total do País, os principais destaques negativos no emprego na indústria em dezembro ficaram com segmentos vestuário (-8,4%), calçados e artigos de couro (-8,7%) e madeira (-11,9%).



O economista da coordenação de indústria do IBGE André Macedo disse que os resultados negativos refletem a forte perda de dinamismo.

adblock ativo