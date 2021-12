Empreendedorismo: número de inscritos para feira cresce 40%

Mais de 42 mil baianos se inscreveram para a Feira do Empreendedor, que começou nesta terça-feira, 22, e prossegue até o próximo domingo no Centro de Convenções da Bahia. O número representa um crescimento de 40% na comparação com a última edição do evento em 2011.

Uma das surpresas do evento este ano foi o elevado interesse do público feminino no empreendedorismo. As mulheres representam 58% do total de inscritos, segundo o presidente do Sebrae Bahia, Edival Passos.

"É muito bom saber que o empreendedorismo é visto como uma alternativa de sobrevivência para as mulheres. Acredito que o interesse se deve muito à possibilidade de trabalhar mantendo o controle em relação ao tempo", afirmou Passos durante a abertura da feira.

Outro número destacado pelo dirigente do Sebrae foi o de 68% de interessados em abrir o próprio negócio. O evento promete direcionar os interessados às melhores práticas de gestão, com a oferta de maquinário, tecnologia e palestras e até o acesso a instituições de crédito.

Para os 25% que já empreendem os destaques ficam para as ferramentas que facilitam a inovação, além do acesso aos negócios digitais. "Não tem como pensar em sucesso, sem tecnologia e internet atualmente", acredita Edival Passos.

Inovação - De acordo com o secretário de Ciência e Tecnologia, Paulo Câmera, um dos objetivos do estande da inovação na Feira do Empreendedor é mostrar aos interessados que as micro e pequenas empresas também podem inovar.

"Nós trouxemos a experiência do Parque Tecnológico, onde os pequenos negócios podem inovar participando de incubadoras de empresas. A microempresa pode entrar apenas com o conhecimento e o governo vai garantir toda a estrutura necessária", diz Câmera.

Em visita ao evento, o governador Jaques Wagner fez questão de ressaltar a criatividade do povo baiano. "A gente encontra ideias fantásticas aqui que precisam se tornar conhecidas", disse.

Para o governador, o empreendedorismo é fundamental para a economia porque oferece uma opção de renda para a população.

"Quando uma pessoa decide empreender, ela pode começar pequena, porém são muitos os exemplos de grandes empresas, que geram empregos e renda hoje, mas que começaram pequenininhas lá atrás", diz.

O governador destacou o reconhecimento que a Feira do Empreendedor da Bahia tem recebido nos últimos anos. "Foi considerada a melhor de 2007, 2009 e 2011", disse Wagner.

adblock ativo