Embraer e Boeing confirmam que negociam uma potencial parceria

A fabricante americana de aviões Boeing e a brasileira Embraer divulgaram comunicado para confirmar que começaram as negociações para uma “potencial combinação estratégica”. O comunicado veio após matéria publicada pelo Wall Street Journal, que citava uma possível fusão entre as duas fabricantes.

As ações da Embraer chegaram a disparar cerca de 40% durante o dia, fazendo com que o valor da companhia saísse de R$ 2,7 bilhões para R$ 14,8 bilhões. Uma fusão entre Boeing e Embraer não seria a primeira do tipo no mundo da aviação. O mesmo já aconteceu com a Airbus e a Bombardier, que ampliaram seus ramos de atuação e abrangem a aviação regional e de longa distância ao mesmo tempo.

O governo brasileiro se manifestou e disse ser contra eventual transferência do controle acionário da Embraer. Para tanto, pode usar da ação de classe especial da qual é detentor, chamada “Golden share”, a qual garante poder de veto em decisões estratégicas sobre a Embraer. O presidente Michel Temer disse admitir a participação da Boeing como acionista da Embraer, mas não o controle dela pela norte-americana. “Em meu governo, a Embraer jamais será vendida”, disse o presidente.

A justificativa para o posicionamento do governo, segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, é que a companhia brasileira é estratégica por atuar, também, na área de defesa, como, por exemplo, com satélites. Além disso, o governo enxerga a possível parceria entre Boeing e Embraer como um contraponto à parceria Airbus-Bombardier, sendo esta última a principal concorrente da brasileira no mercado internacional.

Cerca de 64,5% da Embraer pertence aos pequenos acionistas, sendo que cada um detém parcelas inferiores à 5%. A companhia é uma empresa privada e de capital aberto. Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região diz repudiar a possibilidade de compra.

“A Boeing e a Embraer não podem garantir que perspectivas futuras se revelem corretas. O leitor não deve confiar totalmente em tais declarações futuras, pois informações aqui contidas referem-se apenas ao material divulgado neste release”, informou o comunicado das empresas.

