Embraer apresenta novo jato executivo

O jato executivo Legacy 450 foi apresentado à imprensa nesta sexta-feira, 7, em São Paulo, pela Embraer. Com valor final ao consumidor de R$ 75 milhões, a aeronave tem espaço para até nove pessoas e é uma das apostas da empresa para incrementar as vendas de jatos executivos.

Desde 2007, tanto o Legacy 450 quanto o 500 começaram a ser produzidos para atender a demanda do mercado nacional e internacional. No total, o investimento foi de US$ 750 milhões nas duas aeronaves.

No final do ano passado, a Embraer apresentou o Legacy 500 para o mercado e desde lá já foram comercializados mais de 10 unidades no mundo, sendo que o maior mercado é o dos Estados Unidos, responsável por cerca de 50% da demanda.

De acordo com o CEO da Embraer Aviação Executiva, Marco Túlio Pellegrine, embora o momento delicado da economia brasileira demande menos no pais, a expectativa de crescimento nas vendas tem o foco no mercado americano, que está em boa fase da economia, após crise de 2008.

"Só nos EUA estão em operação 12 mil jatos executivos da Embraer, é o nosso maior mercado. Nossa ideia é de nos tornarmos lideres mundiais nesse mercado. Atuamos em diversos países, como China, Europa, Oriente Médio", disse Pellegrine.

Assim, no mundo inteiro sãos de 900 jatos da Embraer operando em 60 países. No mercado nacional são 170 , sendo 24 na Bahia.

Feira de aviação

A nova aeronave será lançada na feira de aviação Labace 2015, que ocorre na próxima semana também em São Paulo. A família Legacy tem, ainda, mais três modelos o 600, 650 e 500.

No segmento mid-light, segundo Pellegrine, é um dos melhores custo-benefício do mercado. "Tem jatos no mercado com as mesmas especificações que chegam a custar mais de US$ 30 milhões no valor de tabela, sendo que o modelo 450 custa US$ 17 milhões e é muito moderno, com tecnologia avançada", afirma.

Conforme o engenheiro de desenvolvimento do projeto Legacy, Alvadi Serpa, a tecnologia empenhada no projeto, com comando digital, confere mais conforto para pilotos e passageiros e torna a aeronave ainda mais competitiva.

"Ter um jato como esse, todo equipado com o que temos de melhor em tecnologia não é um luxo, mas uma necessidade para os empresários que precisam de agilidade nos negócios", diz Serpa.

O novo Legacy 450, assim como seus antecessores, foi projetado para ser um apartamento nos ares, já que tem os compartimentos de uma casa, como cozinha, banheiro e poltronas que viram cama. Quase não tem ruído e funciona perfeitamente como escritório.

Além disso, é um dos jatos executivos mais velozes do mundo. Segundo Serpa, ele pode voar a até 1.017 km/h e pode atingir a altitude de até 13.720 metros.

*A jornalista viajou a São Paulo a convite da Embraer

