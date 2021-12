Embasa planeja investir R$ 506,4 milhões este ano

A Embasa planeja dar início ainda este ano a um conjunto de obras para tratamento de água e esgoto que somam investimentos de R$ 506,4 milhões. As intervenções devem beneficiar 1,1 milhão de pessoas, conforme calcula a empresa.

O montante previsto supera os recursos investidos no ano passado: R$ 501 milhões, valor que já ficou 11% superior à media dos últimos 14 anos, conforme destacou a companhia, em relatório de demonstrações financeiras divulgado na quinta-feira, 15.

O valor investido em 2015, entretanto, ficou bem abaixo aos investimentos de R$ 884 milhões, registrados em 2010. Dos R$ 501 milhões, 57% foram oriundos de recursos próprios. O documento ainda apontou que, mesmo com conjuntura econômica considerada "desfavorável em relação à inicialmente prevista", aliada aos efeitos da estiagem que atingiu 60% do estado no ano passado, a receita operacional bruta da Embasa cresceu 7,6% em 2015, em relação ao ano anterior.

Os aumentos tarifários médios de 7,8% (em junho de 2014) e 9,97% (no mesmo mês em 2015) estão entre os fatores apontados pela administração da empresa para o aumento da receita. A alta no item, entretanto, não foi acompanhado por outros indicadores de desempenho da companhia: o lucro em 2015 ficou em R$ 59 milhões, 6,7% menor que os R$ 63,3 milhões registrados no ano anterior.

O relatório da administração da Embasa destaca ainda que foram concluídas no ano passado obras envolvendo recursos de R$ 145 milhões.

