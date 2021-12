Em vídeo, Temer se engana e diz que está 'fazendo voltar o desemprego' no Brasil

Em um vídeo publicado em sua conta oficial no Twitter após participar de uma reunião com chefes de Estado do G-20, na Alemanha, o presidente Michel Temer (PMDB) cometeu um engano e disse que seu governo está "fazendo voltar o desemprego" no País. A frase foi dita quando o peemedebista falava sobre o conteúdo de sua mensagem no encontro.

"Cada país fez um relato daquilo que está fazendo no seu país, como eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego e combatendo a recessão", disse Temer.

O vídeo dura 1 minuto e 26 segundos, foi gravado de forma improvisada e sem edições, diferente de outras publicações que o presidente costuma colocar nas redes sociais.

Acabo de mostrar aos líderes mundiais nossos bons resultados: inflação baixa, redução de juros, combate ao desemprego e à recessão #BRnoG20 pic.twitter.com/pgkTJQKJi8 — Michel Temer (@MichelTemer) 7 de julho de 2017

