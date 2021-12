Em parceria com a Visa, Correios lançam novo serviço de importação

Os Correios anunciaram uma parceria com a empresa de serviços financeiros, Visa, para ajudar consumidores brasileiros a importar produtos dos Estados Unidos. Através da plataforma “Compra Fora”, é possível gerar um endereço nos EUA e receber a encomenda no Brasil.

A solução permite o envio de produtos adquiridos online em lojas americanas que não vendem ou não enviam seus produtos ao Brasil. Para usar o Compra Fora é fácil, basta se cadastrar na plataforma. Feito o cadastro, você contará com um número identificador (suíte) e os endereços nos Estados Unidos que podem ser utilizados como destino de compras online. Depois, basta informar à loja virtual o endereço escolhido como endereço de entrega juntamente ao suíte.

Após realizar a compra, a mercadoria será enviada pelo vendedor ao armazém nos EUA e, após pagamento dos impostos e serviços, encaminhada ao Brasil e entregue no endereço do destinatário informado no cadastro do Compra Fora.

Como a parceria é realizada com a bandeira de cartão de crédito Visa, as compras só podem ser feitas apenas com cartões Visa, incluindo o Visa Checkout. No momento, apenas compras nos EUA são permitidas.

Para realizar seu cadastro, basta acessar o site www.comprafora.com.br.

