Em meio à crise, comércio baiano realiza movimento

Para chamar a atenção para a situação considerada crítica do varejo baiano, comerciantes e lojistas de todo o estado programam para o próximo dia 12 a realização do movimento Por um comércio mais forte. No dia, empresários e funcionários do setor vestirão a camisa da campanha (branca com letras em verde) e realizarão pequenos atos, como abraços simbólicos aos estabelecimentos. As vitrines e espaços internos das lojas vão exibir o selo do movimento, que também será estampado na fachada do edifício-sede da Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves.

Os comerciantes querem que as autoridades locais e demais segmentos associados à atividade adotem medidas emergenciais para que o setor ganhe fôlego, pelo menos, até 2017, evitando mais fechamento de estabelecimentos comerciais e novas demissões. Só em 2015, foram cinco mil lojas fechadas no estado e 30 mil demissões. Na capital, duas mil empresas comerciais encerraram as atividades e 18 mil perderam o emprego. Os cálculos apresentados pelas entidades representativas do setor apontam para uma retração nos negócios de 10% em números nominais e de até 21%, considerando a inflação.

"Agora, em 2016, as coisas não estão melhores, e, por conta disso, tivemos que demitir em janeiro, depois de já ter reduzido significativamente as contratações temporárias que eram comuns em dezembro, por conta do Natal", contou o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), Frutos Dias Neto.

A entidade e, também, as federações das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL) e do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), além da Associação Comercial da Bahia (ACB), lançaram nesta quarta-feira, 6, oficialmente, o movimento, conforme informação antecipada por A TARDE no mês passado.

Cota de sacrifício

A secretária municipal da Ordem Pública, Rosemma Maluf, esteve presente na entrevista coletiva concedida pelos representantes das entidades, testemunhando o impacto da crise no crescimento da atividade informal em Salvador.

Flexibilização pela Fazenda estadual da cobrança antecipada de 10% do ICMS nos produtos que chegam ao estado, lançamento de novos programas de refinanciamento (Refis), melhores condições de pagamento pelas indústrias locais, revisão pela prefeitura dos aumentos praticados junto às empresas relativos ao Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), além de ampliação pelas operadoras de crédito de condições e taxas mais compatíveis para o consumidor, no sentido de reativar as vendas. Essas são algumas das medidas emergenciais esperadas pelo comércio baiano.

"Diante dos argumentos de que estados e municípios têm perdido receita, por exemplo, queremos alertá-los de que é preciso também que eles deem sua cota de sacrifício, até porque a própria arrecadação pode ser beneficiada a partir de estímulos ao comércio", afirmou Luiz Fernando Queiroz, presidente da ACB. "Esperamos uma maior sensibilização e consequente flexibilização dos governos estadual e municipais, assim como das empresas de crédito, por exemplo, após mostrarmos a força da nossa união no movimento no dia 12", completou Antoine Tawil, presidente da FCDL.

O vice-presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, explicou ainda que, embora o movimento queira chamar a atenção para as autoridades nas três esferas de governo, o foco principal são mesmo as autoridades locais. O argumento é o de que, em nível federal, medidas estruturantes esperadas pelo setor, a exemplo das reformas tributária e previdenciária, estariam engessadas em meio à crise política que enfrenta o país.

