Em defesa do licuri e do umbu

No próximo dia 6 de julho será realizada, a audiência pública "A preservação do licurizeiro e do umbuzeiro", na sede da Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina (Coopes), no município de Capim Grosso, situado a 272 km de Salvador. O encontro objetiva discutir o Projeto de Lei 21.135/2015 ,de autoria da deputada estadual Neusa Cadore (PT), que torna essas espécies de interesse comum e imunes de corte.

Segundo a deputada é preciso debater o projeto com os diversos setores sociais. "Já estamos dialogando com as universidades, mas é fundamental debater o projeto com as organizações sociais que solicitaram essa lei. Preservar o licuri e o umbu é preservar a vida de milhares de famílias que sobrevivem da extração desses frutos" afirmou a parlamentar.

Uma delas é a Coopes que trabalha há 10 anos com produtoras extrativistas de licuri que ainda quebram o coco na pedra. A cooperativa estimulou o desenvolvimento de produtos com valor agregado, utilizando receitas próprias. Em abril último foi aprovado um projeto para compra de máquinas de quebra e de beneficiamento do licuri, que deverão ser aperfeiçoados através de pesquisas desenvolvidas pelo IF Baiano.

O projeto foi elaborado com a ajuda de organizações sociais que militam na preservação desses produtos. Pela proposta, o corte das árvores será permitido apenas para a execução de obras de relevante interesse social, com autorização do órgão competente e plantio das espécies suprimidas.

