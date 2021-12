Em cenário de crise, JAC Motors suspende projeto de fábrica

Depois do imbróglio gerado com as exigências da Desenbahia para a concessão do financiamento de R$ 120 milhões para a JAC Motors, a montadora chinesa anuncia que, agora, independentemente da liberação de recursos pela agência baiana de fomento, não há mais interesse do grupo em construir, no momento, uma fábrica no estado. A retração do setor automotivo no país seria o motivo para a suspensão do projeto, que envolve investimentos de R$ 1 bilhão.

"Não temos mais a intenção de tocar a fábrica na Bahia, pelo menos não até o ano que vem, já que o setor não tem dado sinais de um nível de recuperação em 2016 que torne o empreendimento viável economicamente", afirmou, nesta sexta-feira, 9, o diretor de Assuntos Corporativos da JAC Motors, Eduardo Pincigher.

Segundo Pincigher, assim como em outras montadoras, muitas concessionárias da empresa foram fechadas em todo o país. Em Salvador, há atualmente somente uma concessionária, no bairro do Caminho das Árvores.

A montadora, que chegou a alcançar 3 mil veículos comercializados no país em abril de 2011, vende em média hoje 400 carros por mês. "Uma demanda que, portanto, não justifica a entrada em operação de uma fábrica com capacidade de produção de 100 mil unidades por ano", frisou Pincigher.

Incentivos mantidos

Por conta do projeto, que geraria 3.500 empregos diretos e 10 mil indiretos, a empresa passou a importar veículos e peças pelo Porto de Salvador, com incentivos fiscais que só foram suspensos pelo governo federal apenas em setembro do ano passado. Atualmente, a JAC ainda conta com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para até 4.800 carros importados pela Bahia. "A quantidade já é considerada suficiente para atender a demanda atual do mercado", explica Pincigher.

No estado, ainda são mantidos, por outro lado, incentivos relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A Secretaria da Fazenda confirmou, em nota, que o protocolo prevê isenção do ICMS nessas operações, até a implantação da fábrica. "Caso a planta não seja implantada, de acordo com o protocolo, o estado fará a cobrança do imposto não recolhido", ressalta.

A Secretaria da Fazenda ainda informou que a última importação de veículos pela JAC Motors aconteceu em agosto. Até então, as importações feitas pela empresa em 2015 somaram 3.299 veículos. Em agosto, só foram 140 veículos importados.

Novela antiga

Antes mesmo das exigências da Desenbahia para liberar o financiamento solicitado pelo grupo, as obras da fábrica -- que deveria ser inaugurada no final de 2014 - ficaram comprometidas por três fatores apontados pela montadora: primeiro, as dificuldades para obtenção das licenças ambientais; depois, o excesso de chuvas no período das obras de terraplenagem; e, por último, a mudança na composição societário da JAC Brasil, com os chineses assumindo como majoritários, em relação ao grupo SHC, do empresário brasileiro Sérgio Habib.

O SHC explica que a JAC chinesa ainda estuda a implantação de uma fábrica de caminhões no Brasil. O projeto baiano é para fabricar automóveis de passeio.

