Em áudio, Onyx diz que deu uma 'trava na Petrobras'

Em áudio que circula pelos grupos de WhatsApp, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, diz que os caminhoneiros podem ficar sossegados que o governo tem trabalhado para resolver o problema deles e melhorar as condições da categoria. Em um trecho, ele afirma que o governo já deu uma "trava na Petrobras". "Qualquer modificação de preço no mínimo dentro de 15 e 30 dias de variação. Não pode ser menos que isso", diz o ministro em resposta a áudio de um caminhoneiro.

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro decidiu intervir na decisão da Petrobras de elevar o preço do diesel, anunciado no dia 11. Mas, nesta semana, a estatal conseguiu colocar em prática seu reajuste, que representou alta de R$ 0,10 por litro de diesel. A notícia causou indignação entre os caminhoneiros que decidiram iniciar uma greve no dia 29 de abril.

No áudio, Onyx afirma que o governo está trabalhando para dar melhores condições aos motoristas autônomos. "Estamos trabalhando, o presidente está focado e temos várias coisas bacanas que estamos trabalhando para dar condições ao caminhoneiro autônomo."

O ministro afirma ainda que o governo está resolvendo a questão dos postos - local para os motoristas pararem e descansarem."E vamos para cima da fiscalização. Venho insistido nisso e o presidente também entrou nisso. Estamos trabalhando sério."

Ele termina o áudio dizendo: "Vamos confiar que o patrão de cima está conosco e o capitão aqui não vai jamais abrir mão de proteger e defender os caminhoneiros".

