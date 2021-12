Em 2020, Investidores estrangeiros tiram US$ 51 bilhões do Brasil

Em 2020 os investidores estrangeiros retiraram US$ 51 bilhões líquidos em investimentos do Brasil. Este foi o oitavo ano consecutivo de fuga de recursos, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Banco Central.

Somente em fevereiro, março e abril, R$ 31 bilhões líquidos ultrapassaram as fronteiras brasileiras pela via financeira. Nos meses seguintes, houve certa acomodação, inclusive com o retorno da procura dos investidores por ativos com preços menores, como as ações brasileiras.

Pela série histórica do BC, iniciada em 1982, desde 2012 o País não registra entrada líquida de investimentos estrangeiros. Naquele ano, sob a presidência de Dilma Rousseff, o Brasil recebeu US$ 8,4 bilhões a mais do que foi retirado do País.

Em oito anos, de 2013 a 2020, os estrangeiros retiraram US$ 318,9 bilhões líquidos do Brasil. Esta cifra diz respeito aos investimentos estrangeiros em novas plantas ou em empresas já em funcionamento, aos aportes em ações e demais ativos financeiros e às remessas de lucro e pagamentos de juros no exterior, entre outras operações.

