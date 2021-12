Eike Batista não é mais bilionário, segundo a Bloomberg

O empresário Eike Batista não está mesmo numa boa maré. O ranking da Bloomberg, agência noticiosa que divulga diariamente a variação da fortuna dos homens mais ricos do mundo, retirou Eike da lista dos bilionários.

De acordo com a publicação, o patrimônio do empresário está avaliado em US$ 200 milhões. Eike chegou a ficar entre os oito mais ricos do mundo em março de 2012, com seus US$ 34,5 bilhões à época.

Recentemente, o empresário também saiu da lista dos 100 mais ricos do mundo. A queda no ranking aconteceu depois dele vender 70 milhões de ações da petroleira OGX, uma das empresas do conglomerado EBX.



adblock ativo