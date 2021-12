Eike Batista anuncia investimentos de US$ 6 bi na Malásia

O magnata brasileiro Eike Batista anunciou que vai investir US$ 6 bilhões na Malásia, em projetos ainda não definidos, informou nesta quinta-feira (9) o governo desse país do sudeste asiático.

"Estamos impressionados com o potencial que tem a Malásia e queremos anunciar nosso compromisso de investir US$ 6 bilhões em investimentos estrangeiros diretos estratégicos", afirmou Batista citado em um comunicado do governo.

O empresário se reuniu nesta quinta-feira com o primeiro-ministro malaio, Najib Razak.

Batista trabalhará com as autoridades malásias para identificar e implementar rapidamente projetos no país, segundo o comunicado, que não dá maiores detalhes.

O governo também indicou que o primeiro-ministro falou por telefone com a presidente Dilma Rousseff e que os dois líderes acertaram reforçar seus laços econômicos.

Dilma Rousseff convidou a Malásia a trabalhar com o grupo de Batista, EBX, no setor da energia e dos recursos naturais no Brasil e ofereceu ao pais direitos de exploração e produção, segundo o comunicado.

A companhia nacional malaia Petronas enviará em setembro uma delegação ao Brasil.

A Malásia quer estimular o investimento direto estrangeiro, que, em 2011, aumentou 16%, a US$ 177 bilhões, segundo cifras oficiais.

