Edza Brasil: 'Investi conhecimento a serviço do coletivo'

A empresária Edza Brasil começou há dois anos um novo desafio em sua carreira. Após mais de 20 anos de experiência como diretora e sócia da rede de farmácia de manipulação A Fórmula, a farmacêutica lança em novembro a Singular Pharma, uma nova rede de farmácias de manipulação em Salvador. Nesta entrevista, parte da série com empresários e empresas de sucesso na Bahia, Edza conta como transformou A Fórmula em uma empresa de sucesso nacional e dá mais detalhes sobre a decisão de deixar a empresa que ajudou a construir para partir em sua carreira solo na área. Além da Singular Pharma, também planeja lançar uma linha de cosméticos, com fábrica em Lauro de Freitas.

Como será a sua nova empresa, a Singular Pharma, e por que decidiu abrir o seu próprio projeto?

O meu projeto, como farmacêutica, começou na faculdade, comecei a trabalhar com Carlos Andrade (atual presidente da Federação do Comércio da Bahia), que era o principal acionista da A Fórmula. Investi todo o meu conhecimento a serviço de um projeto coletivo. Chegou um momento que eu tenho que acreditar e seguir o meu conhecimento. A empresa tinha mais dois sócios que já queriam seguir outros caminhos. E nessa hora você se questiona, qual é o caminho certo, o deles ou o seu? E eu optei por seguir o caminho que eu acredito. Negociei com eles que tinha interesse em sair da marca e ficar com a minha parte em lojas e com a indústria de cosméticos. O meu projeto hoje é a Singular Pharma e uma indústria de cosméticos em Lauro de Freitas, a Martins Brasil. Fiz um projeto de inovação para lançar uma linha de cosméticos de venda porta a porta e desenvolver um cosmético regional. É uma linha de 50 itens, tem produtos de uso labial, corpo e cabelo. Busquei consultores que desenvolveram projetos da Jequiti, em São Paulo. Tudo já está pronto, mas só vou lançar a marca na reta final.

A senhora escolheu criar uma nova rede em um mercado que já tem uma concorrência muito forte, inclusive da rede que a senhora ajudou a fundou e acabou de sair. Como é possível se diferenciar nesse mercado competitivo?

A Fórmula cresceu muito, com isso muitos diferenciais que ela tinha lá atrás se perderam. Ela tornou-se uma farmácia generalista. Vou atuar como uma farmácia de nicho, em três áreas: metabolismo, beleza e bem-estar. Lá atrás, quando eu comecei, eu investi em todas as especialidades médicas porque era o que eu acreditava. Mas hoje, depois da farmácia popular, depois do medicamento genérico, depois do acesso que a população tem às monodrogas, eu não posso mais competir com a indústria farmacêutica. O medicamento manipulado não é igual a uma monodroga produzida pela indústria. Então eu vou investir nas áreas que eu acredito que são o futuro, áreas que já estão sendo desenvolvidas em outros estados. Tem uma farmácia no interior do Rio de Janeiro que atende via senha. Tem muita procura, mas por quê? Porque ela está no caminho certo ou porque fez uma forma de garantir isso por um período de tempo pequeno? Então eu não acredito em coisas que não tenham sustentação. O medicamento manipulado não é igual à indústria, não somos cópias. As farmácias ainda estão no caminho errado. Então, nesse momento, o meu investimento vai ser em nichos de mercado e em desenvolver um mercado diferente do que eu investi alguns anos atrás.

Como foi o processo de criação e consolidação da rede A Fórmula?

O empresário Carlos Andrade, que era dono da Estrela Galdino, tinha comprado uma farmácia, a Arte e Fórmulas, de um empresário de São Paulo. Carlos é também farmacêutico e sonhava em ter uma farmácia de manipulação. Ele teve a visão de entrar no mercado e me convidou para tocar esse projeto para ele. A gente começou a tomar corpo e os médicos começaram a ver que farmácia de manipulação valia a pena e que tinha que estudar um pouquinho para resgatar a história do medicamento manipulado. E foi um trabalho de construção e desenvolvimento do mercado da Bahia. Depois de quatro anos de criação da Arte e Fórmulas, já com duas lojas, uma no shopping Iguatemi e uma no shopping Itaigara, Carlos Andrade me convidou para deixar de ser funcionária e me tornar sócia. Na época, eles me cederam 10% das cotas. Com o tempo, eu comprei mais 5% e terminei toda a minha relação com eles com 15% das cotas, há dois anos. Nunca quis aumentar porque o que era mais importante para mim não era ter as cotas, mas sim o trabalho que eu desenvolvia lá. Em 1994, a Arte e Fórmulas mudou para A Fórmula quando abrimos a possibilidade de franquias. Então eu recebi uma farmácia com seis funcionários e uma loja e cheguei a ter sob a minha gestão 500 funcionários, isso em Salvador e na Bahia, além das 66 unidades próprias e franqueadas em todo o Brasil.

Ao que a senhora atribuiu a essa expansão conquistada por A Fórmula durante a sua gestão que as outras concorrentes de Salvador não tiveram?

Foi o trabalho de desenvolver o mercado. Comecei a estudar o que era o manipulado, primeiro para entender o medicamento, depois para ver quais eram as necessidades do prescritor, o que ele precisava para poder aderir a prescrever o medicamento manipulado. Quando o cliente vai a uma consulta médica, quem determina se o medicamento vai ser individualizado ou industrializado é o prescritor, o médico, ou o nutricionista, não é a farmácia. Nós não podemos, como farmácia de manipulação, aviar uma prescrição médica quando estiver receitado um nome de fantasia. Eu estudei e entendi como iria desenvolver esse mercado. E foi através desse conhecimento profundo do medicamento, do prescritor e da necessidade do cliente que eu consegui. A principal característica de uma farmácia de manipulação é fazer um medicamento sob medida, é atender a sua necessidade dentro da fórmula farmacêutica que tenha a melhor adesão. A partir da hora que você consegue entender o que é isso, você vai atrás do prescritor. Esse é o grande diferencial. Um médico me disse para fazer as fórmulas em uma hora. Era preciso fazer a fórmula mais rápido porque o cliente está sentindo dor, ele quer ter logo uma solução. E investimentos em pronto atendimento. Durante esse período todo com esse contato comercial, que é a minha principal habilidade, entendi através da conversa o que é importante. Esses médicos é que me passavam suas necessidades. Faça isso aqui e eu vou prescrever o medicamento. Muita gente não tem acesso às farmácias de manipulação porque os médicos não prescrevem.

Os empresários costumam dizer que a crise gera oportunidades. Qual é a oportunidade que a crise está gerando para o setor de farmácia de manipulação?

Duas oportunidades. Uma delas é o poder de barganha. Hoje você consegue barganhar custos, porque ninguém está investindo. E o segundo é a população, que diante da crise, está mais preocupada com o próprio bem estar. Porque as pessoas sabem que se estiverem doentes, não vão conseguir passar pelo caminho, porque o caminho vai ser árduo. Sabemos todos nós que ninguém pode ignorar a crise. Ela é real. Para uns há uma crise para outros há uma oportunidade. E no nosso mercado, se você olhar com atenção, há uma tendência da busca pela prevenção das doenças. Nós estamos num nicho de mercado que existe e que está sendo desenvolvido. Não é um mercado que está saturado. É um mercado que ainda está sendo desenvolvido, está sendo estudado, e que as pessoas estão buscando para se diferenciar, para ter fidelização. No mercado, quando você está em crise, copiar não é a solução. Eu acredito que você tem que ver por uma outra ótica. Por que para aquele está sendo ruim e para aquele não está sendo? O que aquele está fazendo de diferente? E para achar o que é diferente nesse mercado, eu olho para o cliente. Por que ele escolhe farmácia A e não a farmácia B? Existe um exemplo claro aqui na Bahia. Temos a Farmácia Sant'Ana, que mandava no mercado, e temos uma Drogasil, que entrou e que ocupou parte desse mercado. Com certeza, ela se diferenciou. E na minha leitura, ela se diferenciou por uma coisa: serviço. Atender melhor o seu cliente. Quando o cliente busca uma farmácia, ele não vai apenas comprar um medicamento, ele vai buscar uma solução de um problema que ele está passando. Se ele chegar nessa farmácia e ele conseguir acolhimento e suporte, com certeza seremos os escolhidos. E é nesse mercado que eu acredito. Acredito que o farmacêutico é o profissional principal de uma farmácia. E que durante anos ele foi esquecido. Precisamos ainda fazer bem diferente esse trabalho.

O fato de ser mulher trouxe desafios em sua carreira de empresária?

Digamos que é diferente para quem é mulher. Eu tive problemas por ser mulher, mas também tive vantagens por ser mulher. E quando vinha um problema, eu sempre colocava a minha força e dizia que eu não era inferior ao homem. Eu sou igual ou melhor. Nunca tive medo das disputas que enfrentei por ser mulher, sempre fui para cima. Você tem que brigar para ser acreditada. As pessoas não acreditam em um primeiro momento em você. Você tem que se mostrar, tem que mostrar a que veio. Você não fala apenas uma vez, precisa falar duas. Você tem que falar mais alto. É preciso se posicionar. Porque se você não se posicionar, as pessoas simplesmente te ignoram. E te ignoram porque você é mulher. Só que eu nunca deixei que me ignorassem, nunca. Hoje sou uma personalidade dentro do mercado magistral, sou conhecidanão só na Bahia, eu sou conhecida no Brasil. Porque eu fui para cima, não tinha medo, e acredito que a mulher muitas vezes dá um passo atrás para se fortalecer e não para se intimidar. Eu era discriminada por ser mulher e por ser nordestina, porque a farmácia magistral era mais desenvolvida nos outros estados, não era no Nordeste, mas eu fiz a história da farmácia de manipulação no Nordeste. Por ser nordestina, o preconceito maior era por causa da fala, faziam chacota em relação ao meu sotaque, que é forte. São coisas assim que você não pode se intimidar. Eu investi muito em conhecimento. Você tem que fazer as coisas certas, porque é assim que você consegue sua credibilidade. Quando eles falam "lá vem a baiana", eu falo da "irmandade". Eles (representantes das farmácia de manipulação do Sudeste) dizem que eu os discrimino hoje porque chamo eles de irmandade, porque eles sempre mandaram no mercado do Brasil todo, e eu fui a primeira a desbancá-los.

adblock ativo