Economia precisa ir além dos ajustes

O que é mesmo o Governo Grátis e por que ele estaria na raiz do declínio do vigor da economia brasileira, como é dito na apresentação do seu livro?

O Governo Grátis, trocando em miúdos, é como se uma pessoa contratasse um mágico para cuidar das suas finanças. Ela tem certeza de que vai ser muito feliz enquanto a mágica estiver funcionando, mas depois vai sofrer muito quando a conta da mágica chegar. Ou seja: o Governo Grátis é a ilusão de conseguirmos obter de qualquer poder público, em qualquer esfera, vantagens que não se constituem custos para algum segmento da sociedade. Por mais óbvia que essa noção seja, pois na vida não existe nada que não implique custo para alguém, nós temos uma atitude que beira o pueril, a infantilidade absoluta, quando se trata do nosso relacionamento de cidadão com o que nós chamamos de governo. Nós gostamos de nos enganar com a ideia de que vantagens prometidas por políticos em nome do governo são desprovidas de custos para outros segmentos ou até para nós mesmos. Se dizer que governos e governantes não apelam para determinados graus de ilusão política é pura bobagem. Faz parte do jogo político um certo coeficiente de sonho, um certo grau de esperança e, eventualmente, ilusão. O problema é o grau. O Governo Grátis é o cúmulo do ilusionismo. É quando, praticamente, passamos a ser governados por promessas em cima de promessas que são em geral acompanhadas de custos muito elevados do outro lado do balanço. E todo bom contador sabe que todo balanço tem dois lados.

Seria também uma forma de dominação, fazendo escola em diversos países, a exemplo do populismo?

Sim, o Governo Grátis não se trata de uma doença tipicamente brasileira: é uma patologia social que pode pegar em qualquer país, em qualquer sociedade e em qualquer momento, independentemente do nível de renda ou do grau de democracia política. Trata-se de uma tentativa de domínio pelo instrumento da ilusão. Por isso, eu uso a palavra mágica, porque é uma palavra que nos agrada, a princípio, e a gente acaba sendo efetivamente dominado quando passa a acreditar no resultado da mágica. E, para o político, esse recurso é até mais persuasivo que a violência. A isso se chama, na ciência política, de populismo. Só que o populismo tem apenas uma característica de aproximação do discurso do governante às massas, não sendo necessariamente a ilusão que está contida nas promessas infundadas do Governo Grátis.

O senhor refere-se à mágica num momento em que há uma expectativa quanto à nova equipe econômica. Dá para esperar algum tipo de "mágica"?

Esta pergunta me fez lembrar a minha mãe. Outro dia, ela me dizia: "Você não está muito esperançoso, mas alguma coisa precisa ser feita". Essa reação popular de que alguma coisa precisa ser feita é a porta de entrada da ilusão que o cidadão acalenta em relação a qualquer recomeço. Só que, na maior parte das vezes, é uma esperança desprovida de fundamento. No caso, estamos falando de um país que tem tudo para ser próspero, mas que está rigorosamente estancado nesse momento. Estamos, portanto, diante de um desafio, que é redefinir a política econômica brasileira. Entretanto, a maior parte dos economistas fala em ajuste, palavra que já remete a uma mera correção de uma direção tida como certa.

Seria preciso, então, começar do zero?

Não digo começar do zero, mas mudar de direção. A nossa direção está errada porque, há 20 anos, procura remediar e ajustar, por meio da prática dos juros mais altos do mundo. Poucos brasileiros, entretanto, questionam porque que a gente tem que tomar esse remédio dentro do setor privado se o excesso dos gastos está no setor público. A pílula está indo para a barriga errada. No entanto, poucas vezes se vê um debate sobre a conveniência ou não de praticarmos as taxas de juros mais elevadas do mundo, inclusive por parte dos economistas. Não que eles não saibam, mas é que eles têm uma atitude passiva, contemplativa, acham que é o inevitável.

Acabam seguindo sempre as mesmas fórmulas de economia?

Isso, mas fórmulas mal aplicadas. E é muito difícil dizer para a própria classe dos economistas que ela está errada. O fato do remédio doer e ser um remédio fortíssimo, como são os juros da forma que são aplicados no Brasil, não significa que o doente vai ficar melhor. Na Idade Média, é que se aplicavam "terapias" horrorosas baseadas na aflição do doente, que depois morria. Acrescente-se ainda a isso uma "tributação de manicômio". Sim, porque não temos um sistema tributário. Que me desculpem os tributaristas: sistema é uma coisa organizada, como um aeroporto, onde tudo é feito para que os aviões não batam uns nos outros. O nosso "aeroporto tributário" é um pandemônio.

E qual é o pior aspecto dessa "tributação de manicômio"?

A polícia econômica fica prejudicada na sua coluna dorsal. É impossível para qualquer equipe econômica retomar o crescimento, sem reduzir a carga tributária e juros, controlando, paralelamente, o nível de gastos do setor público como um todo. Veja que ressalto "controlando" o nível de gastos, e não reduzindo, porque é uma outra tolice dos economistas partir para o remédio amargo da redução dos gastos públicos. O setor público pode e deve continuar crescendo, só não pode crescer como acontece hoje: ao dobro da velocidade do crescimento de quem o financia, que é o setor privado. É tudo uma questão de grau. Então, vai cortar o quê? Vai cortar uma parte do aumento. Isso, então, é uma boa notícia que revela que o Brasil tem salvação e é um dos países mais abençoados no mundo, mas se a gente cai de boca numa piscina infantil e começa a tomar água como se estivesse se afogando, vai acabar se afogando. É o Governo Grátis.

Como, então, o setor produtivo e a sociedade de modo geral podem cobrar o fim do Governo Grátis ou das fórmulas de economia que não avançam diante das potencialidades do país?

Primeiro, creio que é se informando. O livro "O Mito do Governo Grátis" tem este objetivo de informar, sem partidarismo, até porque a denúncia acerca do erro da política econômica se aplica tanto a tucanos, quanto a petistas. O que temos tido nos últimos 12 anos foi uma estrita continuidade da espinha dorsal da política econômica, com algumas nuances para mais ou para menos, a exemplo de menos privatizações - mas também teve concessões - e mais crédito, que também foi uma nuance positiva. Mas, são nuances. O eixo fundamental da política econômica - focado na "tributação de manicômio", prática dos juros mais altos do mundo e estímulo para que o setor público possa crescer em cima do setor privado, acabando com a capitalização do setor privado - é mantido há, pelo menos, 20 anos.

Combater essas questões seriam os caminhos para um "Brasil Eficiente", expressão que o senhor usa no livro?

Para o Brasil chegar a ser eficiente, é preciso fazer um plano real do impostos e passar para uma era pós-real. Temos que passar por esse período de estagnação e ajustes, e ter uma política que seja efetivamente voltada para o crescimento. E, para crescer, é preciso investir... em estrada, em porto, em hospital, em educação... É plantar para o futuro. E a gente planta pouco: nossa taxa de investimento é uma das mais baixas do mundo emergente: 17% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano. Não é por outro motivo senão a impossibilidade do setor privado de realizar margens de lucro adequadas nos seus negócios. Uma prova disso é a repetição dos programas de Refis, que evidenciam que o próprio governo reconhece que o setor privado sequer consegue pagar seus impostos. Ou seja: no fim do Governo Grátis, há um monte de inadimplentes involuntários.

Diante da manutenção das medidas de curto prazo e falta de maiores investimentos, quais são, então, suas perspectivas para 2015?

É exatamente isso: uma "administração curto prazista". Não que ela esteja errada, mas só estão fazendo ajustes, logo, não tenho muitas perspectivas: teremos, em 2015, mais do mesmo. O Brasil, entretanto, poderia já no próximo ano, com uma redefinição surpreendente para todos, começar a crescer 3% ou 4% ao ano. Há disposição para isso, se houver encantamento, não no sentido do Governo Grátis, mas o encantamento empresarial, um reavivamento de uma esperança fundamentada. Mas, agora o que temos: já começam a valorizar o aumento dos juros num país que já tem os juros mais altos do mundo e o setor vai parando e a economia vai andando pelos contracheques do setor público. É por isso, inclusive, que a gente não cai no fundo de poço, porque o próprio governo providencia uma espécie de "respiração boca a boca" para a economia. Mas é um gasto que vai se tornando estéril, porque não tem um conteúdo de investimentos, na proporção que deveria para um país que se quer emergente.

O senhor estreia no domingo como colunist de A TARDE, um dos mais tradicionais jornais do Brasil. Quais são suas impressões sobre o estado, já que o senhor tem acompanhado as análises sobre os potenciais baianos em suas atividades de consultoria e como presidente do Lide Economia?

A Bahia, para mim, precisa deixar de se enxergar como uma modesta estrela dentro de um conjunto, pois é um estado que tem tudo para se desenvolver como um país. Historicamente, os governantes baianos têm dado sua contribuição, mas agora um novo salto precisa ser dado e os números atuais mostram que esse salto é possível, daí porque devo destacá-los no meu primeiro artigo em A TARDE, que estou pensando em dar o título "Um país chamado Bahia". Espero que a gente possa ajudar a Bahia a ficar cada vez mais destacada no cenário nacional e emular os demais estados a acompanhá-la.

