Economia em rodar com GNV chega a 58% na Bahia

Estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) mostra que o gás natural veicular (GNV) segue competitivo na Bahia. No estado, o GNV é 52% mais econômico que a gasolina e 58% que o etanol. Um quilômetro rodado sai por R$ 0,17 com GNV, R$ 0,36 com gasolina e R$ 0,41 com etanol. Para quem roda 2.500 km/mês, a redução no desembolso é de R$ 471 comparando com a gasolina e R$ 601, com o etanol.

A economia é maior sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Ali, pela metodologia da Abegás, abastecer com GNV é 57% mais econômico que a gasolina e 63% ante o etanol. Para rodar 100 quilômetros no Rio, por exemplo, um motorista gasta R$ 16 com GNV, R$ 37 com gasolina e R$ 44 com etanol.

Já em São Paulo, a economia é de 52% de economia na comparação com a gasolina e de 51% em relação ao etanol. Isso significa que, para percorrer 100 quilômetros, um carro abastecido com GNV precisa de um desembolso de R$ 15 enquanto com gasolina essa conta chega a R$ 33 e com etanol, R$ 32.

Outro estados

Em sete dos 17 estados analisados, a economia fica superior a 50% ante a gasolina: Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais e Pernambuco, além dos já citados Bahia, Rio e São Paulo. Na comparação com o etanol, o percentual de economia com GNV ultrapassa o marco de 50% em 14 unidades da federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraíba, Pernambuco, Rio, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Em todos os 17 estados analisados, o estudo registra o GNV como o combustível mais econômico. O que apresenta menor índice é Goiás, com 38% de economia ante a gasolina. Ainda assim, motoristas desse estado que usam GNV e rodam em média 2.500 km/mês podem economizar, a cada 30 dias, R$ 342 e R$ 376.

"Com a alta de preços dos combustíveis líquidos no ano passado, o GNV ficou uma opção ainda mais competitiva. Por isso, o Brasil precisa incentivar mais o GNV. Além de mais econômico, o GNV apresenta um rendimento superior e conta com uma tecnologia confiável, principalmente com a disseminação dos kits de quinta geração, os mesmos que são adotados na Europa e nos Estados Unidos", afirma o presidente-executivo da Abegás, Augusto Salomon.

Para calcular as percentagens de economia do GNV em relação a cada combustível, o estudo da Abegás utiliza dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A apuração levou em conta a média de preços apurados em cada estado na quarta semana de abril deste ano.

