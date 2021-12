Economia baiana tem processo de recuperação no terceiro trimestre, mostra IBGE

As principais atividades econômicas que afetam diretamente o Podruto Interno Bruto (PIB) da Bahia mostraram um processo de recuperação no terceiro trimestre, após a forte retração do PIB no segundo trimestre (8,7%).

Os dados são das pesquisas mensais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados no mês de outubro referente ao desempenho do mês de agosto e foram analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan).

As taxas positivas na agricultura (+20,3%); indústria (0,9%) e comércio varejista (8,5%) tiveram impactos no mercado de trabalho formal com a geração de 9.420 postos de trabalho com carteira assinada em agosto de 2020, resultado da diferença entre 43.764 admissões e 34.344 desligamentos. O resultado é muito superior ao registrado no mês de julho, quando 3.182 postos celetistas foram gerados.

Os resultados positivos apresentados por três atividades fundamentais para o crescimento da economia refletiram no Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as expectativas do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), que apresentou, em setembro, um quadro de maior confiança comparativamente ao observado no mês anterior.

Com este avanço em setembro, após quatro retrocessos mensais consecutivos, o pessimismo diminuiu mais uma vez no meio empresarial baiano. A melhora no nível de confiança de agosto a setembro evidenciou o avanço nos indicadores de todas as quatro atividades. Em um ano, por outro lado, todas apresentaram recuo.

A recuperação, portanto, da atividade econômica da Bahia no terceiro trimestre está praticamente consolidada. A redução da incerteza sobre o controle da pandemia e os impactos sobre o consumo das famílias com a redução do auxílio emergencial passam a ser as incógnitas para o ultimo trimestre do ano.

