Economia baiana cresce 10,4% no 2º trimestre

A movimentação econômica nos meses de abril, maio e junho deste ano consolidou a tendência de crescimento da Bahia verificada desde a segunda metade do ano passado. Os dados divulgados nesta sexta-feira, 3, pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), ligada à Secretaria de Planejamento do Estado, mostram que o Produto Interno Bruto da Bahia - a soma de todas as riquezas - registrou alta de 10,4% ante o mesmo trimestre do ano passado.

Com o resultado, a Bahia fechou o primeiro semestre de 2010 com um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Contudo, a perspectiva para o segundo semestre é de desaceleração da economia, que deverá resultar em incremento de 7,1% no acumulado do ano. Segundo o secretário de Planejamento, Alberto Valença, se as projeções se confirmarem, a Bahia fechará o ano com o segundo maior crescimento desde o início da série histórica, em 1996.

Este resultado da economia baiana segue a tendência de crescimento do Brasil, que registrou um incremento de 8,8% no PIB neste segundo trimestre. “Espero que sigamos numa trajetória ascendente. Mas os resultados vão depender de como vai se comportar a economia brasileira daqui para frente”, pondera o secretário Alberto Valença.

Comércio puxou alta - Analisando o crescimento da economia baiana por segmento, é possível constatar a manutenção dos bons índices do trimestre anterior. O setor terciário, que inclui comércio e serviços, registrou alta de 8,8% e vem numa rota de crescimento sustentado desde o ano passado. Os segmentos da indústria e agropecuária tiveram uma leve queda em relação ao primeiro trimestre do ano, mas seguem num patamar de crescimento considerado alto, com 12,2% e 9,2%.

Na indústria, destaque para oa setores de refino de petróleo e álcool, que cresceu 39,1%; exploração de minerais não-metálicos, com 18,1%; e metalurgia, que registrou alta de 16,9%. O resultado vem a reboque da retomada das exportações, que avançaram 48% no segundo trimestre frente o mesmo período de 2009, atingindo a marca de R$ 4 bilhões.

