Ebal é arrematada em leilão por R$ 15 milhões

A Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) foi arrematada por R$ 15 milhões durante um leilão na manhã desta quarta-feira, 11, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Segundo informações do Governo do Estado, a proposta única foi oferecida pela NGV Empreendimentos e Participações.

A vencedora arremata a participação acionária da Ebal e os fundos de comércio relativos às 49 lojas da Cesta do Povo, além do direito de exploração da marca Cesta do Povo e o Programa Credicesta. O resultado do leilão deve ser homologado nos próximos dias, de acordo com o chefe de gabinete da SDE, Luiz Gonzaga. Uma das condições para está homologação é a manutenção significativa de postos de trabalho.

A NGV Empreendimentos e Participações tem sede em São Paulo e é liderada pelo investidor espanhol Ignacio Morales, que se associou ao empresário do varejo baiano Joel Feldaman, a quem caberia administrar as lojas da antiga rede.

Este foi o terceiro leilão para a venda da Ebal, após os dois primeiros não atraírem interessados na aquisição da empresa.

