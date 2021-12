E-commerce bate recorde na Black Friday brasileira

A edição deste ano da Black Friday, realizada na última sexta-feira (28), bateu recorde de vendas, ao movimentar mais de R$ 1 bilhão no comércio eletrônico (e-commerce) brasileiro, cifra alcançada pela primeira vez em um único dia. As informações são da consultora Conversion, especializada em internet e otimização de sites.

Segundo a consultoria, a data deste ano movimentou cerca de R$ 1,3 bilhão em compras pelos sites de comércio eletrônico, valor que representa um aumento de 71% em relação à edição de 2013. A Conversion acrescenta que lojas que não participaram nominalmente da Black Friday registraram um aumento médio de 31% nas vendas em relação ao ano anterior. A expectativa é de que a edição de 2015 registre novo recorde de vendas e ultrapasse a marca R$ 2 bilhões somente no e-commerce.

Para a Conversion, a Black Friday está se consagrando como uma nova data para o consumo no Brasil, com a participação de grandes redes varejistas. A empresa responsável pelo levantamento destaca que este ano o evento teve uma participação menos tímida das lojas físicas, que anunciaram a Black Friday em anúncios e vitrines para angariar mais consumidores e embarcar na nova data do varejo.

Nos Estados Unidos, a Black Friday acontece no dia seguinte ao feriado do Dia de Ação de Graças e marca o início da temporada de compras de fim de ano, com a presença maciça de lojas físicas e virtuais.

adblock ativo