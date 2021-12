E-bit estima aumento de 22% nas vendas online no Natal

As vendas do comércio eletrônico podem crescer 22% no Natal deste ano na comparação com o mesmo período de 2013, segundo estimativa da E-bit, empresa especializada em informações do setor. A previsão é de que o faturamento das companhias de venda online no período considerado, de 15 de novembro a 24 de dezembro, chegue a R$ 5,2 bilhões.

A E-bit espera que sejam feitos aproximadamente 14,5 milhões de pedidos, com tíquete médio próximo de R$ 360. "Apesar do momento de baixa confiança na economia, o e-commerce sempre cresce mais que outros setores", comenta, em nota, Pedro Guasti, diretor executivo da E-bit. Facilidade de comparação de preços, mais informações e vantagens comerciais aos consumidores são apontadas por ele como vantagens do comércio pela internet.

De acordo com a pesquisa, neste Natal os adeptos de compras virtuais devem chegar a 9 milhões de pessoas. A estimativa considera que deverá haver uma antecipação das vendas na Black Friday, marcada para próxima sexta-feira, 28 de novembro.

