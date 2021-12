Duty Free inaugura a maior loja do Nordeste em Salvador

A loja de produtos internacionais Duty Free, localizada na área do desembarque do aeroporto de Salvador, se tornou a maior do Nordeste. Em meio ao reaproveitamento de elementos da antiga estrutura, a nova sede foi expandida em 600 m², investimento que custou cerca de R$ 3 milhões à multinacional DFA (Duty Free Americas).

Aberta em dezembro do ano passado, a reinauguração oficial aconteceu nesta quinta-feira, 20, mas, desde o último dia 6, a loja já está funcionando. A unidade conta com mais de 80 marcas internacionais, entre as quais, as famosas Carolina Herrera, Dior, Chanel, Lâncome, Chandon, Jack Daniel’s e Michael Kors.

A DFA é uma das maiores empresa de varejo duty free do mundo e atende a mais de 200 lojas em aeroportos da América do Norte, América Latina, Caribe, Ásia e Israel, sendo, 20 delas no Brasil.

Segundo a diretora executiva da DFA Brasil, Stephanie Katz, a previsão é que o retorno do investimento ocorra em menos de cinco anos. Ainda conforme ela, a escolha de Salvador para receber a maior loja do Nordeste, ocorreu devido à preferência dos turistas internacionais pela capital, com Rio de Janeiro e São Paulo. Eentre as novidades que os clientes poderão conferir nas prateleiras, estão as marcas de eletrônicos que não são trabalhadas em outros aeroportos, a exemplo da Marshall.

Importados em Salvador

Para Stephanie, o segmento de produtos importados tem ganhado cada vez mais espaço na capital baiana, e a varejista Duty Free representa uma forma de competitividade no mercado local. “Salvador vem desenvolvendo bastante esses produtos importados no mercado local. Acho que a presença da Duty Free vai pressionar ainda mais esse comércio e promover uma maior competitividade tanto em lojas de rua quanto nos centros comerciais”, afirma.

Nova loja

Em outubro do próximo ano, uma segunda loja será inaugurada no aeroporto de Salvador. Dessa vez, no embarque internacional, em uma área de cerca de 250 m². De acordo com diretora, além do tamanho menor, a diferença entre os dois espaços se refere às leis de consumo empregadas pela Receita Federal, o que reflete diretamente nos preços.

“A maior diferença entre as duas lojas é a da cota, pois, na loja do desembarque, os clientes só podem consumir até US$ 500, enquanto que no embarque as compras são livres. Com a nova loja, podemos estimular melhor o consumo e vender produtos mais caros, a exemplo dos eletrônicos da Apple”, explicou.

A executiva ressaltou ainda que não descarta a possibilidade de inaugurar novas unidades em outros locais de Salvador e que isso já estaria sendo discutido pela DFA.

Aeroporto em reforma

De acordo com o presidente da Vinci Airports, Julio Ribas, a inauguração da loja representa uma nova fase para o aeroporto, que vem passando por obras desde abril. “A reabertura da Duty Free é um mostruário do novo padrão para o aeroporto, que terá a primeira etapa das suas obras de reforma concluídas até o final de outubro do ano que vem”, afirmou o presidente. Após concessão estabelecida com a prefeitura, a empresa administra o equipamento desde janeiro de 2018.

Unidade conta com mais de 80 marcas internacionais

