Dupla sertaneja João Bosco e Vinícius começa a vender shows em Bitcoin

A dupla João Bosco e Vinícius resolveu apostar no mercado de Bitcoin e começou a vender suas apresentações utilizando a moeda virtual. Em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 19, os cantores anunciaram a novidade.

O comunicado destaca que a venda do show seria calculada com base no valor da moeda nesta terça, quando a moeda está cotada entre R$ 66 mil e R$ 69 mil.

Bitcoin

O bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada da história. A sua emissão não é controlada pelo Banco Central do Brasil, Já que não é regulada pelo país.

O processo de produção, conhecido como mineração, é feito de forma descentralizada por computadores configurados para a criação das criptomoedas e registro das transações feitas.

