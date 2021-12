Donos de imóveis sustentáveis terão desconto no IPTU

Nem tudo é reajuste nas mudanças que a prefeitura de Salvador está implantando no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Imóveis com características sustentáveis agora vão poder receber descontos de 5% a 10% no tributo.

A lei de número 8.474/2013 foi sancionada no início deste mês e precisa ser regulamentada, por meio de decreto, pelo prefeito ACM Neto. Ainda sem data para começar a ser aplicado, o desconto valerá tanto para imóveis novos quanto antigos, que ainda podem ser adaptados para se adequar às exigências.

Segundo o secretário da Cidade Sustentável, Ivanilson Santos, o objetivo da medida é aumentar o número de imóveis e empreendimentos construídos com elementos sustentáveis, como coleta seletiva de lixo, reaproveitamento de água e uso de energias renováveis. "O interesse da secretaria é estimular as pessoas e mostrar que esse caminho é importante para todas as cidades", afirma Santos.

Critérios



Não há dados de quantos imóveis já poderiam ser beneficiados com a lei. No entanto, para representantes do setor, os empreendimentos sustentáveis na cidade estão apenas começando.



De acordo com o diretor de gestão sustentável da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Ivan Leão, a maioria dos imóveis de Salvador apenas possuem itens "mais simples", como coleta seletiva de lixo ou sensores de presença.

Para Leão, a medida será positiva tanto para o cidadão quanto para o mercado imobiliário. "Além dos descontos, ele (o cidadão) terá economia de energia e na conta de água. Já o incorporador vai ter uma facilidade maior de venda dos imóveis", afirma.

Incorporar medidas sustentáveis na legislação da cidade é apontada como uma medida estratégica pelo consultor e especialista em sustentabilidade, Fábio Rocha. "No futuro, critérios de sustentabilidade deixarão de ser uma forma de desconto e passarão a ser pré-requisitos de qualquer construção", diz.

Arrecadação



Ainda não há projeções de quanto a prefeitura deixará de arrecadar com a medida. No entanto, segundo Ivanilson Santos, essa não é uma preocupação da prefeitura. "Vamos deixar de arrecadar, mas a cidade vai ganhar, vamos nos preparar para um futuro próximo".

Para calcular o desconto, que vai de 5% a 10%, a prefeitura vai definir critérios a partir de itens sustentáveis dos imóveis. Entre estes itens, estão aproveitamento de água de chuva, aquecimento solar da água, iluminação natural eficiente e implantação de bicicletários, por exemplo. Cada critério vale pontos diferentes. Imóveis que tiveram 100 pontos irão receber 10% de desconto.

