Donas de casa dão dicas para driblar alta de preços

Em tempos de falta de produtos nas prateleiras e venda de sobras ou renovação de estoques “pela hora da morte”, como se diz no ditado popular sobre preços muito caros, a dona de casa e consumidores em geral precisam agora recorrer à criatividade para poder dar conta do orçamento doméstico.

O desabastecimento de mercadorias no varejo, sobretudo de alimentos, tem sido uma das principais consequências da greve dos caminhoneiros, deflagrada na semana passada.

“É hora de substituir produtos e não dar vez para o empresário que quer tirar o prejuízo, com preços abusivos”, alerta a presidente do Movimento de Donas de Casa e Consumidores da Bahia (MDCCB), Selma Magnavita. A organização não governamental (ONG) tem contribuído com o Procon e demais órgãos de defesa do consumidor na fiscalização de preços no estado. São, entretanto, as dicas do Movimento das Donas de Casa para lidar com a escassez e alta de preços que mais têm feito sucesso, no momento, entre os associados e redes sociais.

Hora do similar

“Não é porque está faltando um produto que se deve raspar todo o estoque que encontrar nas prateleiras dos supermercados, mesmo que o preço esteja bem acima do que vinha sendo praticado antes da greve”, diz Selma Magnavita.

“É um comportamento desesperador que não ajuda a coletividade e que, principalmente, dá corda para quem está apenas repassando o prejuízo para o consumidor final. Quem disse que temos que aceitar isso?”, questiona a presidente do Movimento.

Para Selma, o momento atual deve ser encarado como uma “fase de economia de guerra”, em que o consumidor deve abrir mão de preferência por produtos e ingredientes para fazer valer a substituição por similares mais baratos.

“Se cedermos aos nossos gostos, vamos pagar caro por isso não só agora, como ainda mais daqui por diante”, faz o alerta. “Temos que mostrar, no dia a dia, que nosso bolso chegou ao limite, assim como chegou também para os caminhoneiros”, completa.

A secretária Ana Clélia Santos, que trabalha no escritório de uma loja de autopeças, sabe bem o que Selma diz: “Na última terça-feira, após pegar uma fila para abastecer o carro, pagando à vista pela gasolina mais cara da história, fui ao mercado e lá, mais outro susto: os valores exorbitantes dos escassos hortifrutigranjeiros”, conta a secretária que optou em ficar sem alguns produtos e substituir outros por similares.

