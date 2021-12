Dólar vai a R$2,59 e especialistas indicam cautela em viagem

Com a alta do dólar, brasileiros com viagens marcadas para o exterior precisam ficar atentos ao momento ideal de adquirir a moeda americana, afirmam consultores financeiros.



Em casas de câmbio de Salvador, o dólar chegou a ser vendido por até R$ 2,59 ontem. Na semana passada, flutuava entre R$ 2,55 a R$ 2,57.



Para o consultor financeiro da AZ Futura Invest, Adriano Moreno, há uma tendência de a moeda americana valorizar ao longo do tempo, por uma conjuntura econômica externa e política interna.



"Quem tem uma viagem marcada para o exterior já é hora de pensar em comprar dólar. É possível que no final do ano, o dólar esteja mais alto do que o patamar atual. Se não puder comprar tudo agora, pelo menos começar a comprar e não esperar até o final do ano", afirma Adriano Moreno.



A sinalização do banco central americano de aumento de juros no país, segundo o consultor, tende a valorizar o dólar frente a todas as demais moedas, não somente ao real.



Após subir 1% anteontem, o dólar à vista - referência no mercado financeiro - reduziu a intensidade de alta ontem e fechou o dia a R$ 2,454. Neste mês, o dólar acumulou alta de 9,28%, a maior valorização mensal desde setembro de 2011.



Somado a conjuntura internacional, a recuperação da presidente Dilma Rousseff (PT) nas pesquisas foi mal recebida pelo mercado. Ontem, a bolsa brasileira registrou o segundo dia de baixa e o pior mês desde maio de 2012.



"É uma opinião de mercado que a continuidade do governo Dilma significa a manutenção da matriz macroeconômica do governo atual. Até então os indícios são de que os alicerces (da economia) irão ser mantidos. É difícil ver que o dólar reverta a tendência de alta das últimas semanas", afirma Adriano Moreno.



Dívidas

No entanto, o período eleitoral ainda levanta dúvidas sobre o comportamento do câmbio até o final do ano. Segundo o consultor financeiro do DR4 Group, Alexandre Cerqueira, o nervosismo do mercado está atrelado às eleições e pode não se manter até o ano que vem.



"O mercado vê muito negativamente a reeleição de Dilma, mas ela ganhando não significa que o mercado vai ficar ruim. Há muita coisa de especulação envolvida", afirma.



Para Cerqueira, o melhor no momento de incerteza é evitar despesas em dólar e gastar o mínimo possível. "O melhor às vezes é até adiar a viagem porque o dólar subiu muito rápido. Sua viagem pode ficar bem mais cara do que o previsto", diz.



Quem não abre mão de ir para o exterior no final do ano, deve ter o cuidado de parcelar a compra da passagem ou pacotes de viagem em reais através de uma agência de viagem, afirma o presidente da seção baiana da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-BA), José Alves.



Em relação ao dinheiro que será levado para a viagem, José Alves também acredita que o melhor é antecipar a compra de uma parte. "Acho que pode ir comprando uma parte agora. Se tiver uma viagem marcada, aguarde depois das eleições porque sempre tem uma queda", afirma o presidente da Abav.



Para fugir da flutuação do câmbio, dívidas de empresas em dólar podem ser renegociadas com agentes financeiros, com pagamento de juros e congelamento do câmbio.



"Ao fazer essa operação é preciso pagar os juros Selic. Você paga 10% ao banco e o banco trava o seu dólar, por exemplo. É uma operação básica para se defender. Um agente financeiro estrutura a operação", afirma Moreno.

