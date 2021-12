Dólar sobe 3,1% com agravamento da tensão no exterior

O dólar fechou a quinta-feira no maior nível desde março, pressionado pela saída de investidores estrangeiros em meio à deterioração do ambiente financeiro internacional.

A alta, porém, perdeu força no final da tarde depois que as bolsas de valores reduziram brevemente as perdas.

A moeda norte-americana subiu 3,10 por cento e encerrou a 2,094 reais --maior patamar de fechamento desde 14 de março. Na máxima do dia, o dólar chegou a 2,141 reais, anulando toda a queda acumulada em 2007.

As operações com dólar futuro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) chegaram a atingir, por volta das 14h, o limite de alta estabelecido no início do pregão, segundo operadores. A BM&F preferiu não comentar por estar em período de silêncio devido ao processo de desmutualização.

"Há uma saída quase absoluta dos investidores estrangeiros de todos os segmentos do mercado financeiro brasileiro", disse Sidnei Moura Nehme, diretor-executivo da NGO Corretora. "Porém, este não é um problema só no Brasil, mas em todos os países emergentes e até nas bolsas dos países desenvolvidos."

As preocupações com o setor de crédito nos Estados Unidos chegaram ao pico nesta sessão após a notícia de que a maior concessora norte-americana de hipotecas, a Countrywide Financial, precisou recorrer a uma linha de crédito de 11,5 bilhões de dólares para manter suas operações.

Além disso, um indicador sobre a atividade econômica na região do Meio-Atlântico veio muito abaixo do esperado. Com isso, as bolsas de valores operaram com perdas expressivas e os preços de Treasuries de prazo mais curto subiram.

De acordo com dados do Banco Central, o fluxo cambial positivo que derrubou o dólar no primeiro semestre tem sido sustentado somente pelas operações comerciais, já que as transações financeiras apresentaram saldo líquido negativo na primeira metade do mês.

Em entrevista à Reuters, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ressaltou que o "expressivo" saldo comercial compensa as remessas financeiras no câmbio e ameniza os efeitos sobre o Brasil da turbulência nos mercados financeiros.

TERCEIRO DIA SEM LEILÃO

Em meio à volatilidade, o BC mais uma vez deixou de realizar leilão de compra de dólares no mercado à vista. Foi o terceiro dia seguido sem esse tipo de operação, que é a principal responsável pelo patamar recorde das reservas internacionais --de cerca de 160 bilhões de dólares.

Fausto Gouveia, analista da Alpes Corretora, acha que o BC "deve deixar flutuar e monitorar essa crise, que por enquanto não é nossa".

"Acho (até) que ele deve estar feliz com essa alta do dólar. É bom lembrar que o BC comprou muitos dólares a 1,95 (real), 2 reais", comentou.

adblock ativo