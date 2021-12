Dólar cai para R$ 5,48 e fecha no menor valor em três semanas

O dólar fechou em queda de 1,54%, cotado a 5,4823, nesta sexta-feira, 19, ainda sentindo efeitos da alta da taxa básica de juros no Brasil e acompanhando o desempenho da divisa norte-americana contra outras moedas de países emergentes. Na semana, a queda acumulada foi de 1,39%.

A sessão também acompanhou os investidores de olho em Brasília, após a morte do líder do PSL no Senado, Major Olimpio (PSL-SP).

Com os resultados desta quinta-feira, a moeda norte-americana acumula queda de 2,18% no mês. No ano, o dólar tem alta de 5,69%.

