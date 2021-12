Documentos do recadastramento devem ser entregues em 15 dias

O contribuinte tem 15 dias, a partir da data do recadastramento do imóvel, para entregar os documentos nos postos da Prefeitura de Salvador. Apenas quem fizer o cadastramento ou recadastramento no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz) no último dia do prazo, 30 de setembro, terá até 15 de outubro para entregar a documentação.



Nesta quarta-feira, 25, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), em parceria com a Sefaz, foi transformada em mais um posto de entrega. A coleta na Sucom acontece, das 8h às 17h, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 3244, no térreo do Edifício Empresarial Thomé de Souza.

Os contribuintes devem apresentar duas vias do protocolo do recadastramento realizado no site da Sefaz e uma cópia da declaração de posse ou escritura do imóvel, tudo dentro de envelope.

Quem não fizer o cadastro até o dia 30 será penalizado com multa de R$ 412,62. Além disso, os isentos de IPTU perderão esse benefício. Os contribuintes que concluírem o recadastramento no prazo garantem o desconto de 10% no IPTU em 2014 e 2015.

