Documentos do IPTU Amarelo devem ser entregues até terça-feira

O prazo para que o cidadão soteropolitano dê entrada no processo de certificação do IPTU Amarelo e receba o desconto no imposto em 2020 vai até esta terça-feira, 29. Para realizar o processo, os documentos devem ser entregues e protocolados na Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), localizada na avenida Sete de Setembro.

Emitido em apenas dois dias, o IPTU Amarelo é uma certificação sustentável, criada em 2018, que incentiva proprietários de residências e condomínios de casas a implantarem o sistema de geração de energia solar fotovoltaica. A iniciativa é uma das ações do programa Salvador 360, eixo Cidade Sustentável.

Para obter o IPTU Amarelo, o proprietário do imóvel deve apresentar à Secis a Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais e Autorização de Fornecimento de Informações do Sistema de Micro Geração, esta última emitida pelo requerente. É necessário, também, entregar a Certidão Negativa de Débitos, referente às contas de energia elétrica da unidade imobiliária, o Relatório de Faturamento de Micro Geração e a Declaração de Conexão do Sistema de Geração para Compensação de Energia, todas emitidas pela Coelba.

A lista de documentos e outras informações podem ser encontrada no site oficial do IPTU Amarelo.

