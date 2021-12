Dívida do setor cacaueiro da Bahia chega a quase R$ 1 bi

O aumento do lucro dos produtores de cacau vai ajuda-los a honrar a folha de pagamento, mas não os capitalizará para pagar as dívidas contraídas nas últimas décadas. A análise é do secretário-executivo da Câmara Setorial do Cacau, Isidoro Gesteira.

Somente no Banco do Brasil, a dívida dos cacauicultores já chega a R$ 1 bilhão e 90% disso pertence aos produtores baianos. O presidente da Associação de Produtores de Cacau (APC), Guilherme Galvão, diz que, dos 28 mil produtores do estado, pouco mais de 11 mil estão endividados.

Incentivo



O setor queixa-se da falta de auxílio do governo federal para a questão do endividamento. "O governo não toma providência. Dá milhões a alguns grupos grandes do agronegócio, mas não ajuda a cacauicultura", critica Galvão.

Parte da dívida, segundo os produtores, provém de ações equivocadas do governo, como o Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana. Vários produtores contraíram empréstimos apostando na revitalização da lavoura, mas o plano não teve os efeitos esperados.

"O Plano foi falho. A Ceplac admitiu o erro depois. Mas o governo não ajuda o produtor com a dívida", diz Isidoro.

