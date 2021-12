Dívida com prefeitura poderá ser quitada em até 60 parcelas

A prefeitura de Salvador lançou nesta terça-feira, 23, o parcelamento administrativo de débitos (PAD), alternativa de caráter permanente para regularização de débitos com o município. Os inadimplentes, pessoas físicas ou jurídicas, vão poder parcelar as suas dívidas em até 60 vezes, pela internet, e, de forma simplificada, reunir os débitos em um só parcelamento.

O secretário da Fazenda em exercício, George Tormin, afirma que há mais de um milhão de débitos registrados na prefeitura desde a década de 90. Segundo ele, a principal expectativa em relação ao PAD são os débitos recentes, de 2013 e 2014.

O secretário disse que o parcelamento é uma complementação do programa de parcelamento incentivado (PPI). Esse programa obteve, segundo ele, um resultado acima do esperado pela prefeitura, conseguindo renegociar cerca de R$ 1 bilhão, com expectativa de arrecadação, devido aos abatimentos, de R$ 500 milhões para o município nos próximos anos.

"Vamos buscar cada centavo que a prefeitura tem direito na praça", afirmou o prefeito ACM Neto. "A gente espera poder diminuir progressivamente o número de dívidas que o contribuinte tem com a prefeitura. O PAD é muito melhor do que responder na Justiça, e seremos bastante firmes com isso".

A quantidade máxima de parcelas permitidas por débito varia de 18 (dívidas até R$ 2.880) a 60 (acima de R$ 57.600). A correção delas é de 1% ao mês acrescido do IPCA.

Adesão

A adesão ao PAD é feita por meio do cadastramento de uma senha web no portal da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), usando o número do CNPJ ou CPF. Feito isso, o contribuinte já estará habilitado a acessar o aplicativo do PAD pelo www. pad.salvador.ba.gov.br, onde vai poder selecionar os débitos que deseja incluir no parcelamento.

O contribuinte poderá simular, ainda, as formas de pagamento dos débitos. Não há restrição de valor, mas nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50 (pessoa física) e R$ 300 (pessoa jurídica).

A adesão ao PAD só será concretizada quando for paga a primeira parcela e entregue, dentro do prazo máximo de 30 dias, o "termo de confissão de dívida e de responsabilidade solidária".

Os inscritos serão excluídos desse parcelamento em três situações: atrasando o pagamento de qualquer parcela por mais de 90 dias; não apresentando o termo no prazo estipulado; ou não comprovando a desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados judicialmente ou administrativamente.

A exclusão implica a perda dos benefícios, voltando os débitos aos valores originais, com os acréscimos legais, descontados os valores pagos. Outro efeito é a inscrição em dívida ativa, além da inscrição no Cadin municipal.

