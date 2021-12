Diretor do BC reafirma perspectiva de corte adicional da Selic no Copom em maio

O diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Tiago Couto Berriel, reafirmou nesta quarta-feira, 18, durante evento em Washington, nos Estados Unidos, a perspectiva de que o Comitê de Política Monetária (Copom) promova um corte adicional da Selic em seu próximo encontro, em maio. "O comitê entende que uma flexibilização monetária adicional é apropriada e julga que um estímulo adicional mitiga o risco de convergência tardia da inflação às metas", afirmou, em referência à reunião do próximo mês do colegiado.

Em relação aos encontros seguintes, Berriel afirmou que "o comitê considera apropriado interromper o processo de flexibilização monetária em curso, para avaliar os próximos passos, à luz do horizonte relevante para a política monetária".

Berriel retomou ainda uma ideia presente nas comunicações mais recentes do BC, inclusive nas declarações do presidente da instituição, Ilan Goldfajn: a de que o Copom entende que a política monetária deve balancear duas dimensões.

Segundo ele, a primeira dimensão diz respeito à garantia de que a inflação convirja para meta em ritmo adequado. Já a segunda está ligada à garantia de que o ambiente de baixa inflação perdure, mesmo em caso de choques adversos. "O comitê reafirma que a política monetária tem flexibilidade para reagir a riscos em ambas as direções", acrescentou Berriel.

Em seus apontamentos, Berriel também reafirmou que o Brasil está se recuperando de forma consistente. Para ele, o crescimento sustentável irá exigir uma recuperação dos investimentos e a implementação das reformas, em especial as da área fiscal.

Em outro ponto de sua fala, Berriel reafirmou que o Brasil é, atualmente, menos vulnerável a choques externos. Além disso, ele destacou iniciativas do BC que estão em andamento, como o projeto de autonomia da instituição, em discussão no governo e no Congresso.

A íntegra dos apontamentos de Berriel, que está em Washington para participar das Reuniões da Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, está disponível no seguinte link: https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Apontamentos_Diretor%20Tiago_IMFSpring_2018.pdf.

