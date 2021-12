“Direito nos negócios” é debatido em Salvador

Personalidades do mundo jurídico participaram nesta segunda-feira, 13, do seminário “O Direito nos Negócios”, no Fiesta Convention Center. O evento foi organizado para mostrar como as diretrizes jurídicas contribuem no desenvolvimento dos negócios.

Segundo os organizadores, o Brasil é recordista em número de ações trabalhistas no mundo e contabilizou cerca de três milhões de novos casos em 2016, quado o país atingiu a cifra de quase 13 milhões de desempregados. Ao mesmo tempo, o número de empresas que pediram recuperação judicial aumentou 128% nos últimos dois anos, atingindo recorde histórico de 1.863 requerimentos.

Além disso, o empresário que atua no mercado nacional encontra um cenário de insegurança e a lentidão jurídica que interferem diretamente na produtividade dos negócios.

Palestrantes

A ministra Eliana Calmon, integrante do atual Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal, o “Conselhão”, abordou a relação entre o Judiciário e a competitividade nos negócios, incluindo alternativas para atuar numa legislação pouco flexível.

Outros palestrantes foram o professor Marlos Melek , juiz federal do trabalho e membro da comissão para flexibilizar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e o juiz Daniel Carnio Costa, juiz titular da 1ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências de São Paulo e membro da Comissão de Juristas formada pelo Ministério da Fazenda para reforma da Lei de Recuperação e Falências.

adblock ativo